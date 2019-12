Les 5 bonnes nouvelles qui arriveront sur WhatsApp en 2020

Chaque année, la plateforme ajoute de nouvelles fonctionnalités pour optimiser son service et l'année prochaine ne fera pas exception. Voici quelques-uns des principaux développements attendus d'ici 2020.

Identifiez l'utilisateur avec le code QR

Comme dans d'autres applications, les utilisateurs peuvent être ajoutés via un code QR. C'est une option similaire à celle de LinkedIn, Snapchat ou Instagram. Scannez simplement le code correspondant à l'utilisateur en question pour l'ajouter à la liste de contacts.

Écoutez les messages vocaux à partir de l'écran de notification

L'application permettra à l'utilisateur de lire des fichiers audio à partir de l'écran de notification, c'est-à-dire sans avoir à accéder à la plateforme. Cette option est déjà disponible pour les messages texte mais pas pour les messages vocaux.

Cela fait un moment que nous n'avons pas parlé de l'atterrissage du mode sombre sur WhatsApp. Apparemment, cette fonction arriverait certainement dans l'application l'année prochaine. Cette option est importante pour économiser sur la consommation de la batterie. Traditionnellement, le mode sombre est également considéré comme bénéfique pour éviter une stimulation excessive du cerveau lorsque la nuit tombe et ainsi aider à mieux se reposer. Cependant, une étude récente contredit cette théorie et soutient que le mode nuit ou sombre ne serait pas aussi bénéfique qu'on le croit.

La plate-forme comprendrait une option pour créer des messages qui s'autodétruisent après une certaine période, tels que Telegram, Snapchat ou Signal. Cet outil serait utile pour prendre soin de la confidentialité des utilisateurs. Comme dans d'autres services, l'utilisateur peut configurer le temps après lequel le message disparaîtra

Il est prévu que Whatsapp intégrez l'effet Boomerang qui vous permet de lire des images en boucle. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui il est possible de créer des fichiers GIF au sein de la plateforme, en plus de pouvoir ajouter des filtres et éditer des photos.

Les meilleures nouvelles de 2019

Une autre nouveauté qui a été incorporée était la possibilité d'empêcher un utilisateur de rejoindre un chat de groupe sans autorisation. Cette option peut être gérée depuis le menu de configuration.

Comme chaque année, ils ont rejoint nouveaux emojis à cela et à d'autres plates-formes. Cette année, une des nouveautés a été l'incorporation du graphique du partenaire qui a été très célébré par les Argentins, car c'est une boisson typique de ces latitudes.