Les 5 changements que Russo voulait et ne pouvait pas imposer lors de son premier match à Boca

De l’énorme attente à la conformité et le sentiment d’avoir ajouté un point à domicile dans un match qui aurait pu être une défaite contre Independiente. Miguel Ángel Russo a pris sa retraite avec un mauvais goût dans la bouche en raison du tirage au sort qui a révélé des défauts dans son équipe et qui l’a éloigné du désormais seul leader de la River Super League. Mais cela lui donne le courage qu’il mérite pour l’infériorité numérique inattendue qu’il a tentée contre les chances de victoire de Boca et l’approche qu’il voulait répéter.

Jusqu’à ce que Silvio Romero fabrique une violation de Carlos Izquierdoz qui a valu le deuxième carton jaune au central xeneize, le DT a tenté de briser les moules imposés par la direction précédente commandée par Gustavo Alfaro. Et au-delà de la perte d’Esteban Andrada en raison d’une blessure et de l’apparition en temps opportun de Marcos Díaz (figure du match avec d’énormes coupures), d’autres changements qui se reproduiront probablement dans les engagements suivants ont été envisagés.

1. FABRA, VOTRE CÔTÉ GAUCHE

Bien que le Colombien ait fini par jouer avec Alfaro, lors de l’analyse du cycle de l’ancien DT, il a été noté qu’Emmanuel Mas était son favori. Sur la base de la condition physique et du jeu aérien, l’ancien stratège a opté davantage pour San Juan. Russo, d’autre part, a l’intention que le caféiculteur prenne possession du côté gauche pour permettre la sortie et l’arrivée dans la zone rivale. Cependant, il devra améliorer sa condition physique dès que possible, ce qui semblait être affecté depuis sa blessure au ligament croisé du genou qui l’a marginalisé en 2018.

2. CAMPUZANO OUI, MARCONE NON

L’un des favoris d’Alfaro était l’ancien Lanús et Arsenal, qui ont joué la plupart des matchs. Depuis que le nouveau leadership a pris ses fonctions à Boca, il a été question d’un possible transfert du Gordo, bien qu’il n’y ait eu aucune offre concrète et qu’il est resté pour le combattre. Russo a été impressionné par le niveau du Colombien à l’entraînement et a décidé de lui donner une chance de commencer. La cafetière avait été très reléguée fin 2019 et n’a presque pas ajouté de minutes: il était dans l’ombre de Marcone, Nicolás Capaldo, Daniele De Rossi et Agustín Almendra. Lors d’une rencontre particulière pour le rouge à Izquierdoz, il a eu une prestation discrète.

3. CHANGEMENT DE DESSIN EN MILIEU AVEC POL FERNÁNDEZ

Juan Román Riquelme l’a soulevé il y a des semaines sans recourir aux mystères: “Le football est 4-4-2 ou 4-3-1-2, avec ce tirage, Bianchi a tout gagné.” Et Russo a également soulevé la Copa Libertadores 2007, faisant appel au premier schéma lorsque Roman n’était pas disponible et l’utilisant comme poignée de l’équipe dans le second. Aujourd’hui, Boca est parti avec quatre en arrière-plan, un défini cinq, deux dépliants externes et Guillermo Fernández lâche, devant Campuzano. L’idée? Que le Colombien enlève et Pol est le connecteur de Zárate et Tevez avec le soutien de ses côtés. Avec un homme de moins, le renfort couvrait l’aile gauche et l’équipe était 4-3-2. Et dans la phase finale, c’est Zárate qui s’est tourné vers la gauche pour couvrir ce secteur jusqu’à ce qu’il soit blessé à son jumeau droit. Pol Fernández était loin de montrer son meilleur niveau.

Le joueur de 19 ans de Correntino a montré un haut niveau en match amical et a remporté le titre pour le premier match officiel de Boca à l’époque Russo. Le volant à gauche était le gros défaut que Xeneize avait pendant la période d’Alfaro en tant que conducteur et sur ce marché, personne n’est encore arrivé dans ce secteur. Pour le classique contre Red Russo, il a envoyé dès la minute zéro et le garçon a essayé d’exploiter sa botte au corps à corps avec Fabricio Bustos. Son élan n’a duré que 21 minutes, quand Izquierdoz est allé aux douches et le DT l’a sacrifié pour couvrir la défense avec Junior Alonso. Ayez sûrement le crédit de comparaître contre les ateliers à la prochaine date.

4-2-3-1 était le système utilisé par Alfaro dans la plupart des matchs en tant qu’entraîneur de Boca. Au cours de la première partie de 2019, il a localisé Darío Benedetto comme référence d’attaque; déjà sans le Pipa (transféré), Ramón Ábila a pris le poste. Hier soir, Wanchope l’a vu de la banque jusqu’à ce qu’il entre dans le 38 ′ ST au lieu de Tevez pour essayer de dénouer bien que peu de choses puissent être faites avec une équipe non connectée et physiquement épuisée par le buste qui représentait l’infériorité numérique. Sans Paolo Guerrero ou aucun autre record du marché, Russo penche pour le double Zarate-Tevez, qui génère très peu de danger. Ni MZ19 ni Carlitos ne considèrent la zone comme leur habitat naturel. Ils ont besoin de sortir, de générer du jeu et d’avoir un contact avec le ballon (et encore plus à cette hauteur de leurs races respectives). Il sera difficile pour l’entraîneur de diriger deux hommes avec des caractéristiques similaires de la tactique ensemble comme défini vers l’avant. Il sera difficile pour l’entraîneur de gérer sans l’arrivée d’un avant-centre.