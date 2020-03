Les 5 travailleurs les plus courants

Mundo Hispánico révèle quels sont les accidents du travail les plus courants. Les lieux de travail où un accident de travail se produit le plus fréquemment sont le domaine de la construction, de la manifestation, du jardinage et du nettoyage. Tout travailleur a droit à une indemnisation après un accident du travail.

Des millions de les travailleurs à travers le monde sont exposés à une expérience accident du travail en raison d’une forte usure physique, d’une chute ou d’être heurté par une machine lourde en pleine opération.

Un accident du travail Il s’agit d’une blessure physique ou psychologique que les travailleurs subissent pendant leur journée de travail, mais en même temps, ces conditions peuvent être évitées en respectant les mesures de sécurité établies par l’entreprise.

Cependant, il y a tles travailleurs Ils ignorent les mesures préventives, ne se souciant pas qu’ils pourraient être en danger latent chaque seconde et chaque minute.

Où l’accident de travail peut-il se produire? Une blessure peut provenir de n’importe quel lieu de travail.

Lieux de travail où une fréquence se produit le plus fréquemment accident du travail Ils travaillent dans les secteurs de la construction, de la manifestation, du jardinage, du nettoyage, de la cuisine et de l’agriculture, où la plupart de leurs employés sont des immigrants.

Par conséquent, il est important de savoir quelles sont les plus courantes pour être conscient d’un danger imminent sur notre chemin.

Glissades, trébuchements et chutes

C’est une sorte de accident du travail Il est plus courant que cela se produise. Dans presque tous les travaux, il est probable qu’il y ait un sol humide quelque part et s’il n’est pas correctement marqué, des blessures peuvent survenir très facilement.

Lésions de traction répétitives

Ce type de blessure est causé par une utilisation constante de certains éléments ou également par une action répétitive dans le style de travail. Par exemple, utiliser l’ordinateur, qui pourrait présenter le syndrome du canal carpien. En plus des blessures au dos, le système visuel, le cou, les épaules, les coudes, les avant-bras et les mains peuvent survenir.

Coups causés par la chute d’objets

Il s’agit sans aucun doute de l’un des accidents du travail les plus courants qui affectent la tête, car des objets lourds peuvent tomber et provoquer des blessures telles que coupures, lacérations, commotions cérébrales et même cécité.

Blessures musculaires

Les dissections dans le dos et le cou sont des tensions musculaires extrêmement courantes au travail. Beaucoup de gens, ayant une telle tension, vont immédiatement chez le médecin, tandis que d’autres attendent parce qu’ils pensent que la douleur disparaîtra avec les jours. Malheureusement, plus vous attendez, la blessure peut être pire. La plupart de ce type de microtraumatismes pourraient être évités avec une formation de base pour savoir comment se lever.

Accidents de véhicules

Ces types d’accidents peuvent se produire dans la zone de travail et les employés peuvent être heurtés par des véhicules en mouvement, ainsi qu’à l’extérieur de la zone de travail lors d’accidents de la route.

Analyser ensuite chacun de ces éléments, il est important de rappeler que le travailleur aux États-Unis, sans avoir d’immigration ni de qualité de sécurité sociale, est protégé par la loi.

Autrement dit, chaque travailleur, après avoir enregistré un accident du travail, a droit à une indemnisation.

À propos de Mundo Hispanico.com – Site espagnol de nouvelles et d’informations.

