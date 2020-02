Les 8 rugbiers accusés du meurtre de Fernando sont arrivés au parquet de Villa Gesell pour être enquêtés

Ce sont Máximo Thomsen (20), Ciro Pertossi (19), Luciano Pertossi (18), Ayrton Viollaz (20), Matías Benicelli (20), Lucas Pertossi (20), Enzo Comelli (19) et Blas Cinalli (18) , inculpés en tant que co-auteurs du meurtre de Fernando Báez Sosa, encourent une peine d’emprisonnement à perpétuité. D’autre part, Juan Pedro Guarino et Alejo Milanesi, accusés d’être des participants nécessaires mais qui ont été libérés, devraient faire l’objet d’une enquête la semaine prochaine, a confirmé des sources judiciaires Infobae

Un mois après le meurtre, une marche massive vers le Congrès national a eu lieu et Graciela, la mère de Fernando il a remercié la présence des milliers de personnes qui ont manifesté hier après-midi et a exigé: “Je veux la justice, pour payer ce qu’ils ont fait”. En larmes – détenue par son mari Silvino – elle a déploré: «Ma maison est vide. Quand je me lève et que je vois son lit et qu’il est vide, couché, l’attendant, mais je sais qu’il ne reviendra jamais. »

Dans ses déclarations à TN, Fernando Burlando, l’avocat de la famille Báez Sosa, a révélé qu’il fournirait de nouveaux éléments de preuve démontrant l’absence de remords chez les dix jeunes accusés. Parmi eux, il y a une conversation qui montre que «quand ils savaient déjà tout», l’un des rugbiers organisait le précédent la nuit suivante. “Certains regardaient déjà sur Internet des informations sur un décès à Villa Gesell, et l’un de ces fils de putes préparait déjà le précédent le lendemain. Ils vivaient la situation. La journée avait commencé, ils organisaient déjà le précédent.”, a souligné l’avocat.

Burlando a insisté pour avoir identifié le suspect numéro 11 en date du “Deux témoignages clés.” En fait, lundi dernier, une photo a été divulguée, prise par les rugbiers quelques minutes après l’homicide de Fernando. Dans le selfie pris par Cinalli, seuls cinq membres du groupe sont vus à côté d’un jeune homme qui jusqu’à présent n’était pas indiqué par son nom et prénom. Selon les discussions de groupe WhatsApp partagées par l’accusé, il s’agirait d’une personne surnommée “Pipo”.

Ce mardi, en revanche, l’audience de récusation a été suspendue demandé par l’avocat de l’accusé Hugo Tomei, qui a dénoncé le procureur Zamboni pour ce qu’il considère comme diverses irrégularités dans la production des preuves du dossier et Il a déclaré que le week-end où les rugbiers ont été arrêtés n’a pas été correctement respecté les formulaires établis par le Code de procédure pénale de la province de Buenos Aires.

Parmi ses arguments, Tomei a déclaré qu’à Au moment de son arrestation et de l’instance de la déclaration d’investigation, les formalités de lecture ne se sont pas déroulées correctement des droits accordés à l’accusé, le rapport détaillé des faits qui lui sont imputés et la présentation des preuves.

Les actes de ce dimanche soir, dénoncent-ils, présentent des différences de quelques minutes entre chacune des enquêtes, dans lesquelles les rugbiers ont usé de leur droit de refuser de témoigner.

C’est pourquoi ils poursuivent le procureur, deux secrétaires d’accusation et le défenseur officiel des crimes de “Mensonge idéologique d’un instrument public”, “violation des obligations de l’agent public” et “privation illégitime de liberté”.

D’autre part, alors que l’événement se déroulait devant le Congrès, une messe massive s’est tenue à Villa Gesell, où le crime s’est produit. Là, Mgr Gabriel Mestre, évêque de Mar del Plata, a lu une lettre que le pape François leur a envoyée dans lequel il a demandé que “Jésus et la Vierge nous guident dans cette demande de justice.”