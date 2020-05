Les abeilles infectées par le virus pratiquent la distance sociale

S’il y a une chose que nous savons sur les virus, c’est qu’ils aiment se propager. Le nouveau coronavirus est heureux de nous utiliser en tant qu’hôte. D’autres virus aiment les abeilles. Mais comme nous, les abeilles ripostent.

Dans le cas d’un virus particulier, appelé virus de la paralysie aiguë israélienne, une étude montre que les abeilles utilisent en fait une forme de distanciation sociale pour empêcher la transmission de l’infection au sein de leur propre colonie. Bien sûr, pour ne pas être en reste, le virus manipule les abeilles d’une manière qui propage l’infection à la colonie voisine. L’étude est dans les Actes de l’Académie nationale des sciences. [Amy C. Geffre et al, Honey bee virus causes context-dependent changes in host social behavior]

Les abeilles vivent dans de grandes communautés qui contiennent des dizaines de milliers d’individus apparentés dans des quartiers étroits. Les chercheurs se sont donc demandé: comment les abeilles peuvent-elles empêcher la propagation des infections comme une traînée de poudre?

Alors qu’il était étudiant à l’Université de l’Illinois à Champagne-Urbana, Tim Gernat a développé un système automatisé pour suivre le comportement de milliers d’abeilles. Et il a regardé ce qui s’est passé quand il a introduit des abeilles infectées dans la ruche.

L’entomologiste Adam Dolezal, qui a travaillé avec Gernat, décrit ce qu’ils ont vu.

“Nous avons constaté dans cette étude que dans leur propre contexte de colonie, lorsqu’ils interagissent avec leurs partenaires de nidification, généralement leurs sœurs, les abeilles infectées ont moins de comportements de contact, moins de contacts de bouche à bouche que les abeilles qui ne sont pas infectées.”

Les chercheurs ont également constaté le même type d’évitement social lorsque, au lieu d’infecter les abeilles par un virus, ils ont activé artificiellement le système immunitaire des abeilles. Donc, le comportement n’est pas provoqué par le virus, mais par la propre réponse immunitaire des abeilles. Ce que Dolezal dit est logique. Si les abeilles vont protéger leur colonie et leur reine des maladies, les abeilles malades doivent garder leurs palpeurs pour elles.

“Ils doivent. Ils vivent dans ces très grandes colonies où tout le monde se touche tout le temps, ils sont tous étroitement liés … Je plaisante que les abeilles font de la distance sociale depuis des millions d’années. “

Dans le même temps, les abeilles ne subissent aucune pression pour empêcher les infections de se propager à d’autres colonies. Et c’est là que le virus prend le dessus. Amy Geffre, qui a travaillé sur le projet en tant qu’étudiante diplômée, a constaté que les abeilles de garde d’autres colonies étaient en fait moins agressives envers les abeilles infectées entrantes qu’elles ne l’étaient envers les abeilles non infectées. Par conséquent:

“Les abeilles infectées sont acceptées dans la colonie à environ deux fois le taux d’abeilles témoins ou d’abeilles immunostimulées.”

Il semble que le virus modifie les produits chimiques que les abeilles utilisent pour communiquer qui elles sont et d’où elles viennent.

“Et nous pensons donc que le virus pourrait pénétrer dans ces autres colonies en modifiant la physiologie des abeilles de manière à la rendre plus acceptable pour les abeilles de garde des autres colonies.”

C’est une mauvaise nouvelle pour les apiculteurs, qui ont tendance à garder des dizaines voire des centaines de ruches les unes à côté des autres.

“C’est une situation vraiment mûre pour les abeilles de pouvoir se déplacer entre les colonies relativement facilement et d’amener avec elles des agents pathogènes et des parasites.”

Il semble que vous devez faire attention à votre cire d’abeille et garder les colonies en bonne santé et socialement distantes.

—Karen Hopkin

(Le texte ci-dessus est une transcription de ce podcast)