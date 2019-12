Les actions argentines à Wall Street ont bondi de plus de 15% dans un marché délimité par la veille de Noël

Les actions argentines dans Wall Street (ADR) ont rouvert mardi et ont bondi de plus de 15%, suite à l'impulsion accordée par l'approbation de la loi intitulée "Solidarité sociale et réactivation productive" qui vise à stimuler la croissance, réduire la pauvreté , contenir l'inflation et renégocier la dette publique.

Cela s'est produit dans un contexte de faible volume géré par la veille de Noël. Parmi les actions qui ont le plus progressé figurent celles de IRSA Properties (+ 15,5%), suivie par celles d'Irsa (+ 4,9%) et celles d'Edenor (+ 3,8%). Pendant ce temps, sur le marché local, il n'y aura pas d'activité avant jeudi prochain.

Devises latino-américaines

Les devises d'Amérique latine ont été appréciées mardi dans un climat d'optimisme concernant les relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, en une journée de quelques flux avant Noël.

Le président des États-Unis, Donald TrumpIl a déclaré mardi qu'il signera lors d'une cérémonie avec son homologue chinois, Xi Jinping, la première phase de l'accord commercial entre les deux pays est intervenue ce mois-ci. "Nous aurons une cérémonie de signature, oui", a déclaré Trump aux journalistes. "L'accord est conclu, il est en cours de traduction", a-t-il ajouté.

Dans Mexique, le peso a gagné 0,2%, malgré la publication de faibles données de croissance économique locale en octobre. Parallèlement, l'indice de référence S & P / BMV IPC du marché boursier a perdu 0,16%, sa quatrième baisse consécutive, après une forte reprise la semaine dernière.

Il peso colombien s'échangé de 0,24% à 3 303,60 unités, son niveau le plus élevé en cinq mois. Et l'indice boursier COLCAP du marché boursier colombien a opéré presque stable à 1.665,35 points dans les premières minutes de la session.

Dans Pérou, la devise a progressé de 0,12%, à 3 314/3 315 unités, son meilleur niveau depuis le 31 juillet; et la référence de la bourse de Lima représentait 0,27%.

Il Peso chilien Il s'échangeait avec une avance de 0,44%, à 751,00 / 751,30 unités par dollar, un jour avec un faible chiffre d'affaires et plus court que d'habitude en raison des festivités de Noël. Parallèlement, l'indice IPSA de la Bourse de Santiago a enregistré une baisse de 0,24%, à 4 714,83 points.

Les marchés de l'Argentine et du Brésil resteront fermés pour les vacances de Noël, et reprendront l'activité jeudi prochain.