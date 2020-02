Les actions de Tesla montent de 17% après le bénéfice trimestriel de l’unité de batterie Panasonic

Par Makiko Yamazaki et Noel Randewich

TOKYO / SAN FRANCISCO, 3 février (.) – Les papiers de Tesla Inc ont augmenté de 17% lundi, portant sa hausse cumulée depuis début juin à plus de 300%, tirée par un rapport trimestriel sur les résultats de l’activité batteries de Panasonic, qui a amené le constructeur et les analystes à estimer que leurs parts seraient décuplées d’ici 2024.

Les titres Tesla ont remonté à plus de 30% depuis que le constructeur automobile dirigé par le PDG Elon Musk a annoncé mercredi son deuxième bénéfice trimestriel consécutif, ce qui a été considéré comme une étape importante pour une entreprise en concurrence avec des poids lourds comme General Motors Co. et BMW.

Les actions étaient lundi à leur plus forte hausse quotidienne depuis octobre, après que Panasonic Corp a annoncé le premier bénéfice trimestriel de son activité de batterie avec Tesla aux États-Unis, qui se produit après des années de problèmes de production et de retards.

Cela a ajouté aux récentes augmentations tirées par des résultats financiers meilleurs que prévu de Tesla et une augmentation de la production dans sa nouvelle usine de voitures à Shanghai.

“Nous rattrapons notre retard alors que Tesla augmente rapidement sa production”, a déclaré Hirokazu Umeda, PDG de Panasonic, lors d’une conférence sur les résultats, en référence à la production de batteries.

“L’augmentation du volume de production contribue à réduire les coûts des matériaux et à effacer les pertes”, a-t-il ajouté.

Musk a déclaré en avril que la production de batteries était devenue une limitation pour la production des berlines Tesla Model 3.

La joie entourant Tesla s’est renforcée après que la société d’investissement Ark Invest a déclaré dans une note datée du 31 janvier qu’elle s’attend à ce que les actions de la société atteignent 7 000 $ d’ici 2023, par rapport à sa valeur actuelle de 754 $. . Il a basé cette prédiction en partie sur le lancement par Tesla d’une flotte rentable de «robotique» autonome.

Musk a déclaré aux investisseurs en avril que la robotique sans pilote humain serait disponible sur certains marchés américains en 2020, une affirmation reçue avec scepticisme par les experts qui ont déclaré que la technologie de l’entreprise n’était pas près d’être prête.

(1 dollar = 109,7000 yens)

(Rapport de Makiko Yamazaki à Tokyo et Noel Randewich à San Francisco; rapport supplémentaire de Kevin Buckland et Neha Malara; édité en espagnol par Ricardo Figueroa)