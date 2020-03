Les activités non essentielles s’arrêtent ce lundi en raison du coronavirus | Économie

Les activités jugées non essentielles resteront paralysées de ce lundi au 9 avril afin de réduire davantage la mobilité et le risque d’infections, et essayer d’éviter l’effondrement des soins intensifs lorsque survient le pic des infections.

Le gouvernement autorisera ce lundi 30 mars à se rendre au travail pour les salariés qui, même s’ils sont inclus dans les cas de congés payés, doivent effectuer les tâches nécessaires à la bonne interruption de l’activité, ce qui peut notamment toucher certains secteurs de l’industrie et de la construction.

Selon l’arrêté royal publié peu avant minuit au Journal officiel de l’État (BOE), qui établit ce permis, destiné à limiter encore plus l’activité face à la pandémie de coronavirus, dans les cas où il est “impossible d’interrompre immédiatement l’activité “les travailleurs peuvent fournir des services le 30 mars.

Le seul but, ajoute-t-il, sera “d’accomplir les tâches essentielles pour pouvoir rendre effectif le congé payé récupérable sans nuire irrémédiablement ou de manière disproportionnée à la reprise de l’activité”.

La mesure a été approuvée hier lors d’un Conseil des ministres extraordinaire qui a établi que tous les travailleurs concernés bénéficieront d’un congé payé “récupérable”, ce qui leur permettra de recevoir leur salaire “normalement” et, lorsque la période de cessation d’activité sera écoulée, de récupérer heures “progressivement”.

Sont exclues les activités déjà considérées comme essentielles dans la déclaration d’alerte, comme la santé, les forces et organes de sécurité, le secteur agroalimentaire ou le transport de marchandises.

Il y a également plus de trente exceptions qui impliquent que les employés de maison, les livreurs, les caissiers de supermarché, la restauration à domicile, ceux qui travaillent dans les centres pour personnes âgées ou les kiosques continueront à travailler.

Le fonctionnement du permis est assimilé à une répartition irrégulière de la journée de travail: le travailleur recevra intégralement toutes les notions de son salaire, même s’il reste chez lui, puis il devra récupérer toutes les heures rémunérées et non travaillées.

Pendant cette période, toutes les obligations des entreprises et des travailleurs de payer les quotas et autres concepts de collecte conjointe resteront en vigueur.

Pour la récupération de ces heures, le gouvernement donne un délai jusqu’au 31 décembre et sera effectué par accord entre l’entreprise et les travailleurs, en respectant toujours les périodes minimales de repos journalier et hebdomadaire, la journée de travail annuelle maximale et les droits de conciliation des vie personnelle, professionnelle et familiale.