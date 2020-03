Les aéroports de Rome annoncent des fermetures et l’Italie devient bannie du coronavirus

ROME, 12 mars (.) – Le principal aéroport de Rome fermera l’un de ses deux terminaux, tandis que le deuxième aéroport de la ville sera fermé au trafic passagers, ont annoncé jeudi des représentants, après que des milliers de vols aient été annulés en raison de la coronavirus.

Les autorités italiennes envisagent également de fermer l’aéroport de Linate à Milan, qui est actuellement utilisé pour les vols intérieurs, ainsi qu’un nombre indéterminé d’aéroports régionaux pour tenter d’enrayer la propagation, a indiqué une source gouvernementale.

Roma Fiumicino fermera son terminal principal le 17 mars, a indiqué Aeroporti di Roma dans un communiqué, tandis que l’aéroport de Ciampino, utilisé par les compagnies aériennes à bas prix, fermera le 14 mars.

Les vols à destination et en provenance des deux aéroports ont déjà ralenti, le tableau de départ de Fiumicino étant inondé de panneaux “annulés” jeudi, et ses parkings normalement pleins et presque déserts.

L’Italie est le pays le plus touché en Europe par le coronavirus, avec 827 décès et 12 462 cas confirmés. La propagation rapide de la maladie a persuadé de nombreux pays de couper les correspondances, tandis que de nombreuses compagnies aériennes étrangères comme EasyJet et British Airways ont fermé leurs portes.

Le transporteur national Alitalia continue de voler, mais la situation s’est encore compliquée pour ces entreprises et ces voyageurs après que le président américain Donald Trump a interdit les voyages de l’Europe continentale aux États-Unis.

(Informations de Yara Nardi et Gabriele Pileri; informations supplémentaires d’Elisa Anzolin et Giuseppe Fonte; écrit par Angelo Amante; édité par Crispian Balmer; traduit par Michael Susin dans la salle de rédaction de Gdansk)