Les agriculteurs costariciens détruisent leurs fleurs après la suspension des exportations en raison d’un coronavirus

CARTAGO, Costa Rica, 1er avril (.) – Les producteurs de fleurs du Costa Rica ont commencé à détruire les lis, les roses et les chrysanthèmes dont ils s’occupaient avec amour pendant des mois après que l’épidémie de coronavirus a provoqué la suspension des vols qui les amèneraient au marché aux États-Unis. Unis et Canada.

Cristian Quirós, un travailleur de la ferme Flores y Verdes del Irazú dans la ville de Cartago, a déclaré qu’il était très triste de détruire le fruit d’heures de transpiration.

“C’est un sentiment trop difficile car nous rejetons toute la production, le travail, l’effort de l’entreprise”, a déclaré Quirós à ..

Le nouveau virus, qui est apparu en Chine à la fin de l’année dernière, s’est jusqu’à présent propagé à 206 pays, tuant des dizaines de milliers de personnes et menaçant de déclencher une récession mondiale profonde et prolongée.

William Quirós, propriétaire de la ferme, a estimé que le secteur du pays avait perdu 10 millions de dollars au cours des deux derniers mois pour ne pas pouvoir vendre de fleurs coupées, et 25 millions de dollars au total, compte tenu également des ventes perdues de feuillage et d’ornements que le complément.

Mars et avril sont généralement les mois les plus importants en termes de revenus pour les fermes de fleurs au Costa Rica, l’un des plus grands exportateurs d’Amérique, la Fête des Mères aux États-Unis ayant la demande la plus élevée.

Quirós a déclaré que ses travailleurs coupaient maintenant les fleurs de toute façon, car les faire pousser appauvrirait le sol en nutriments. Mais ses heures et son salaire ont été considérablement réduits.

Le revenu sera “juste pour la nourriture, afin qu’ils puissent subsister et aller attendre pour voir ce qui se passe”, a déclaré Quirós, qui s’inquiétait du temps qu’il faudrait pour que les choses reviennent à la normale. “Honnêtement, nous ne savons pas quoi dire, ils nous demandent et nous ne savons pas quoi dire.”

Pablo Leyton, un autre travailleur agricole, a déclaré qu’il travaillait auparavant 48 heures par semaine et était le principal soutien de famille de sa famille. Maintenant, sa charge de travail a été réduite à 24 heures.

“Je suis le seul à travailler à domicile, le coup économique est très fort”, a-t-il déclaré.

(Écrit par Stefanie Eschenbacher. Écrit par Noé Torres et Raúl Cortés. Édité par Javier Leira)