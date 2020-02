Les agriculteurs disent qu’ils ont le soutien du gouvernement dans leurs demandes | Couverture

Le deuxième vice-président du gouvernement, Pablo Iglesias, a transféré mardi aux organisations agraires le soutien de l’exécutif à leurs revendications, a estimé qu’elles avaient “raison” et leur a envoyé un message: “Continuez à faire pression”.

Cela a été assuré par les porte-parole des organisations agricoles Asaja, COAG et UPA, après avoir rencontré Iglesias et la ministre du Travail, des Migrations et de la Sécurité sociale, Yolanda Díaz, à qui ils ont transmis la situation de crise qui traverse le terrain, c’est pourquoi celui qui mène des manifestations dans différentes parties du pays depuis quatre semaines.