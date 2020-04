Les aliments sous-évalués pendant la pandémie sont accompagnés d’un prix d’émission

Des vidéos montrant des inondations de lait se précipitant dans les égouts ont circulé sur les médias sociaux ce mois-ci, illustrant de manière vivante les pertes de l’industrie agricole pendant la nouvelle pandémie de coronavirus.

Après la fermeture d’entreprises et d’écoles en réponse à des mesures de distanciation sociale, les grandes exploitations agricoles ont perdu leurs clients habituels et beaucoup ont dû jeter de la nourriture. La panne de ces cultures immergées peut créer des émissions qui réchauffent le climat.

Lorsque des aliments comme une tomate sont jetés dans une décharge ou empilés comme déchets, les processus anaérobies décomposent la récolte et libèrent du méthane.

“C’est le genre de gaspillage alimentaire qui, je pense, est le plus alarmant pour les gens – c’est juste le voir déversé, et cela, vous savez, simplement putréfier puis libérer plus de méthane”, a déclaré Sean Pessarra, un agriculteur et horticulteur de 32 ans. à Perryville, Ark.

La croissance de ces cultures en premier lieu a généré ses propres émissions, donc l’ajout de nouvelles émissions de déchets est comme «brûler la bougie aux deux extrémités», a déclaré Pessarra, qui travaille avec Heifer USA, un organisme à but non lucratif axé sur l’enseignement aux agriculteurs comment gagner leur vie. grâce à une agriculture durable.

La petite ferme maraîchère de Pessarra compote les aliments qui ne sont pas vendus, ce qui limite les déchets par rapport à une grande ferme conventionnelle. Mais il a tout de même subi des pertes économiques, dont 4 000 $ d’épinards et de laitue qu’il s’attendait à vendre.

L’EPA estime que l’industrie agricole américaine dans son ensemble a contribué à 10% des émissions totales de gaz à effet de serre en 2018, y compris l’oxyde nitreux, le méthane et le dioxyde de carbone.

Un rapport du Natural Resources Defence Council en 2017 a révélé que les déchets alimentaires représentent au moins 2,6% des émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis, soit les émissions de plus de 37 millions de voitures.

Personne ne connaît l’impact exact du récent dumping. L’EPA a déclaré dans le passé que les matières organiques rejetées par les fermes laitières peuvent se décomposer en micro-organismes qui appauvrissent l’oxygène dans l’eau. Cela peut nuire à la vie marine et, s’il consomme tout l’oxygène, provoquer une décomposition qui libère son propre méthane.

Elizabeth Balkan, directrice du programme de déchets alimentaires, d’alimentation et d’agriculture de NRDC, a déclaré que les principaux impacts climatiques des déchets alimentaires se produisent avant que les aliments ne soient effectivement jetés: «De l’énergie, de l’eau et des ressources utilisées dans la culture et la fabrication, distribution, stockage et transport des aliments. »

Les Balkans ont utilisé des déchets dans une ferme laitière comme exemple.

Alors que le lait est versé dans un égout parce qu’il «ne pouvait pas arriver au consommateur à temps», l’énergie gaspillée utilisée pendant la pasteurisation et la mise en bouteille laisse «une énorme empreinte d’émissions de gaz à effet de serre», a déclaré Balkan.

L’une des vidéos mises en avant sur les réseaux sociaux provient de Nikki Boxler de Boxler Dairy Farm, dans l’ouest de New York.

“Cette semaine, nous avons reçu un appel pour commencer à vider le lait car les usines de transformation sont pleines et il n’y a pas de place pour le faire en raison de la fermeture des restaurants, des écoles et des services alimentaires”, a écrit Boxler dans un tweet le 5 avril.

«Déchets à grande échelle»

De nombreuses fermes à grande échelle n’ont pas pu s’adapter à la perturbation de la chaîne d’approvisionnement à temps pour éviter de jeter leurs produits.

“Ils ne peuvent pas vraiment se réoutiller rapidement pour transformer ces oignons en sacs de 10 livres à envoyer à une épicerie”, a déclaré Jennifer Kaplan, une instructrice des systèmes alimentaires au Culinary Institute of America à St. Helena, en Californie.

L’incapacité des grandes exploitations à livrer leurs produits aux consommateurs pourrait entraîner des déchets sans précédent, a-t-elle déclaré.

“Il va y avoir une sorte de gaspillage alimentaire à grande échelle que je ne pense pas que nous ayons jamais vu auparavant, pour être honnête”, a déclaré Kaplan.

Bien qu’il semble être une solution évidente d’envoyer ces cultures quelque part comme une banque alimentaire, cela est également difficile à long terme lorsque les capacités de réfrigération et les pénuries de main-d’œuvre sont limitées.

Pessarra a déclaré que des pratiques agricoles durables telles que le compostage pourraient aider les exploitations agricoles à réduire à la fois le gaspillage alimentaire et leur impact climatique, mais cela pourrait prendre beaucoup de temps.

“Pour mettre en place ce système aussi rapidement … cela prendrait trop de temps”, a déclaré Pessarra.

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des nouvelles essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.