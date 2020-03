Les “alliés” sous la loupe: pourquoi la présence des hommes dans la marche d’aujourd’hui est inconfortable et comment ils peuvent accompagner

Chaque année, à la veille du Journée internationale des femmes qui travaillent ou #NiUnaMenos, le mouvement féministe réédite d’anciens débats au sein de l’activisme. Qui peut participer, de quelle manière, quels sont les slogans. La massivité et l’urgence des revendications visent à interpeller les citoyens dans leur ensemble, mais principalement les responsables de la vague: les garçons. En une journée qui appelle à enrayer la violence sexiste et les inégalités entre les sexes dans le monde, il n’est pas rare de rencontrer des hommes qui participent aux activités ou au street call avec des banderoles, seule ou accompagnant d’autres femmes, dans le respect des demandes. Ils sont appelés “alliés“Ou”féministe», Comme ils sont généralement décrits de manière désobligeante dans le jargon féministe.

La grève du 8 mars a été définie dans les assemblées préparatoires comme «International et plurinational de femmes, lesbiennes, bisexuelles, travestis, trans, non binaires, afro et autochtones “. Loin d’être un titre, l’énumération synthétise un consensus qui souligne que les hommes ne sont pas inclus dans les actions de protestation et le soutien d’un lieu de non-visibilité. Mais il existe encore des organisations, des hommes et même des femmes qui discutent de ce courant dominant.

«Nous, les hommes, devons respecter la décision du mouvement féministe. Pour résoudre les inégalités du patriarcat, il est non seulement nécessaire que les femmes soient autonomisées mais que les hommes reculent et fuient les privilèges“, Il a considéré Infobae le député national Leo Grosso. Militant actif de la cause LGBTI +, le législateur est membre du Mouvement Evita et définit dans le cadre de son organisation comment il soutiendra les revendications de ses compagnons.

«Notre organisation respecte le mandat de nos partenaires. Et s’ils disent que nous ne participons pas, nous ne participons pas. C’est une définition politique », a déclaré le leader.

“C’est une journée pour nous, nous nous battons pour cela depuis des années. Il n’y a rien d’écrit mais il me semble qu’il ne devrait pas être nécessaire de le clarifier. C’est invasif qu’ils viennent “, a déclaré Florencia Guimaraes, militante trans, secrétaire à l’égalité des sexes du CTA Matanza et membre de Furia Trava.” Comme le 3 juin avec les #NiUnaMenos, ce jour nous sortons dans la rue, femmes, lesbiennes, les travestis et les transgenres à continuer d’exiger tous les droits qui nous manquent et à mettre fin aux féminicides et aux travestis, pour la fin de la féminisation de la pauvreté et de la précarité de l’emploi », a-t-il ajouté.

Parallèlement aux problèmes idéologiques, il existe des considérations pratiques. De nombreuses femmes décident de faire de la journée une fête, avec des «tétazos», des paillettes et des chorégraphies accompagnées de leurs amis, sœurs et famille dans un environnement de sécurité. Mais c’est aussi un abri pour l’hypocrisie et les scènes inconfortables.

Un cas extrême qui est apparu il y a quelques jours était celui de Naim Vera, le jeune homme de 19 ans arrêté pour le fémicide de sa petite amie Brenda Micaela Gordillo (24 ans) à Catamarca. Le 12 décembre 2018, Vera a posté sur son compte Twitter un message dans lequel elle se montrait défenseure de la lutte contre la violence de genre. “Quelle déception pour les enfants, tant de gens malades comme rien”Étaient ses mots. Un an plus tard, il serait responsable de brûler le corps d’une femme sur un gril et d’essayer de cacher les restes du corps dans une benne à ordures.

«C’est une journée pour être ensemble, se faire des câlins pour pleurer, rire et se souvenir des fémicides qui, à partir de 2020, sont déjà plusieurs», A déclaré Guimaraes. «Parfois, les hommes ne viennent pas avec une attitude d’accompagnement mais pour exercer une place de choix. Il y a des compagnons qui ont dû traverser une marche avec ceux qui ont exercé de la violence ou des micromachismes tout au long de l’année. C’est inconfortable et violent. Cela ne signifie pas que tout le monde a les mêmes pratiques, mais les partis ou les syndicats, par exemple, sont des domaines dans lesquels il est très difficile d’éradiquer les pratiques sexistes », a-t-il déclaré.

Lucho Fabbri est l’un des coordinateurs de l’Institut des masculinités et du changement social (MasCS), un groupe de réflexion qui vise à des politiques de genre destinées aux hommes. «Les garçons Cis ne doivent pas arrêter 8M (plutôt 9), entre autres parce que le chômage nous le fait aussi. Nous cessons donc de les tuer, de les violer. Pour arrêter nos semblables et brisons la complicité macho», A déclaré le politologue et docteur en sciences sociales (UBA).

Dans le même tonique, le MasCS Institute a partagé une série de recommandations sur le compte social de Twitter afin que les hommes puissent apporter leur contribution aux revendications des femmes, sans négliger les objections qui découlent du féminisme: «NE PAS faire du chômage ou marcher Ne pas participer à des espaces auxquels nous ne sommes pas appelés, enregistrant que ce n’est PAS NON. Offrir de les couvrir dans les tâches dont ils ont besoin. Écouter ce qu’ils attendent ou ont besoin de nous. Générer des espaces de rencontre, de débat, de conversations entre hommes cis sur les pratiques que nous reproduisons et faisons à la violence, l’oppression, l’injustice et l’inégalité contre lesquelles ELLAS et ELLES s’arrêtent et marchent. “

Florencia Guimaraes est encline à l’idée de que les hommes hétéros, où la grève est effective, “couvrent leurs collègues pour qu’ils puissent aller à la marche”. Lors de conférences telles que le 8 mars, l’un des objectifs recherchés est de rendre visible le travail domestique et non rémunéré que les hommes hétérosexuels imposent habituellement aux femmes. «Au cours du # 8M l’année dernière, nous avons eu quelques ateliers pour réfléchir à nos masculinités. Nous garantissons également des travaux ménagers et des espaces de soins afin que les compagnons puissent se mobiliser et aider leur chômage à être efficace », a expliqué Leo Grosso.

“Cela serait absolument contradictoire et gênerait nos droits. que ses collègues participent au chômage. Le chômage est féminin car c’est pour montrer notre travail invisible. Et notre travail invisible montre quand nous ne sommes pas là », dit-il Diana Maffía, philosophe féministe et directrice de l’Observatoire du Genre dans la Justice du Conseil de la Magistrature de Buenos Aires.

Dans une vidéo publique avec la conseillère Rosario Susana Rueda, Maffía a évoqué “domestique confortable«Que les hommes ont tendance à se démarquer des femmes, même dans les espaces non familiaux tels que les sphères professionnelles, politiques et syndicales. “Quand une réunion se termine et que vous devez trier les chaises et vider les tasses, tout le monde se lève en attendant que les femmes le fassent parce qu’une partie de la division sexuelle du travail n’est pas visible pour les relations de classe.” Il a ajouté: “Je demande instamment à mes collègues d’être lucides et de ne pas rendre invisible une mesure qui rende notre travail visible.”

D’autre part, Guimaraes a souligné que la mobilisation féministe est l’occasion pour les hommes de réfléchir à la violence qu’ils exercent et à la complicité qu’ils établissent avec des amis, de la famille et des collègues machos. “Vous pouvez commencer à mettre fin à ces blagues qu’ils font quand ils appellent et disent ‘che, fucking’ et tout ça. Si vous voulez être nos «alliés», vous devez également vous opposer à ce système patriarcal et capitaliste, repenser vos privilèges, construire de nouvelles masculinités et dire des choses en face. Ils n’ont pas besoin de nous derrière», Le secrétaire de Genres du CTA Matanza fustigó.

Toujours contradictoire, le débat sur la solidarité des hommes Ce n’est pas exclusif à l’Argentine et est généralement présent dans d’autres pays. Par exemple, la Commission des droits de l’homme de l’État du Mexique (Codhem) a publié une série d’indications ces derniers jours sur les moyens de collaborer avec les réclamations de 8M.

“Comment pouvons-nous soutenir les hommes le 9 mars?”, Commence le titre du texte. «Si vous êtes enseignante, ne passez pas la liste de présence, ou des pénalités pour les femmes qui décident de participer au chômage» / «Si vous êtes une collègue, couvrez votre partenaire» / «Si vous êtes papa et que c’est dans vos possibilités, prenez soin de vos filles ou des enfants ce jour-là “/” Soulignez la violence et les comportements machistes “/” Soyez toujours gentils et respectueux envers toutes les femmes “sont quelques-unes des recommandations du message.

D’autres organisations, en revanche, soutiennent que les hommes hétérosexuels doivent participer efficacement aux actions et mobilisations directes dans le cadre du 8M. Habituellement, dans les mobilisations féministes, la présence de militants masculins tenant des drapeaux et des banderoles est observée. Les partis de gauche se sont alignés sur le La tradition troskiste soutient ce type de participation, qui est basé sur la pensée marxiste selon laquelle les revendications pour les droits du travail, l’égalité économique et les libertés civiles telles que le droit à l’avortement devraient se produire sans distinction ni exclusion de genre. Ils soutiennent que la lutte concerne la classe ouvrière dans son ensemble.

«Les revendications du mouvement des femmes et du collectif LGBT doivent embrasser toute la société; celle de l’avortement légal est une revendication politique et le fait que les femmes décident de notre propre corps est une avancée pour l’ensemble de la société. Accueillez les hommes, les travailleurs, les jeunes qui veulent se joindre à la lutte pour cela», A déclaré l’ancien candidat à la présidence du Mouvement pour le socialisme (MAS), Manuela Castañeira. «Je pense catégoriquement qu’ils doivent participer et les groupes féministes qui cherchent à les exclure font une grave erreur en laissant la moitié de la société hors de cette lutte “, a-t-il conclu.