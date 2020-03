Les Amazoniens autochtones géraient la vie végétale précieuse

Si vous regardez des documentaires sur la nature, il est facile de vous en sortir avec l’impression que les forêts tropicales luxuriantes ont été largement préservées jusqu’aux temps modernes.

«Les forêts tropicales sont en quelque sorte considérées depuis longtemps comme ces étendues sauvages vierges que les humains n’ont pas vraiment touchées jusqu’à ce que les forces industrielles récentes aient commencé à les envahir et à les défier avec le capitalisme du 21e siècle.»

Le chercheur en archéologie Patrick Roberts de l’Institut Max Planck pour la science de l’histoire humaine.

“Cependant, au cours des deux dernières décennies, les données archéologiques ont montré qu’en réalité, les sociétés humaines ont occupé et modifié ces environnements au cours de plusieurs millénaires.”

Roberts dit que certains des arbres vivants dans les forêts tropicales ont jusqu’à mille ans. Et ils sont en quelque sorte comme des capsules temporelles, stockant un enregistrement de l’activité humaine passée dans leurs anneaux d’arbre, la chimie et l’ADN.

«Nous voulions donc voir comment différentes méthodes existantes pourraient se combiner pour explorer les populations d’arbres passées, la croissance des arbres, l’âge des arbres en examinant les plus grands témoins des changements dans l’activité humaine sous les tropiques – les arbres eux-mêmes.

Par exemple, les peuples autochtones du bassin de l’Amazon cultivaient des noix du Brésil depuis des milliers d’années. Le collègue de Roberts, Victor Caetano Andrade, a analysé les cernes des arbres pour déterminer l’âge et les taux de croissance des noix du Brésil près de la ville de Manaus. Il a constaté que de nombreux arbres ont été établis à la fin des années 1600, mais il y a eu une forte baisse des nouveaux arbres vers le milieu du XVIIIe siècle.

«Lorsque les communautés coloniales sont arrivées à Manaus et ont développé la ville, elles ont chassé les autochtones, les tuant souvent. Et ce que Victor a découvert, c’est qu’en réalité leur croissance a ralenti après cette période sans ces stratégies de gestion traditionnelles. Ces noix du Brésil qui se tenaient toujours près de Manaus sont en fait affectées par ces changements pré et postcoloniaux dans les établissements humains et l’activité. »

Un autre exemple est la façon dont les communautés ont sélectionné des caractères génétiques dans une variété d’arbres tropicaux, comme le cacaoyer – utilisé, bien sûr, pour faire du chocolat.

“Une analyse plus détaillée du génome complet de cette plante a montré que les humains peuvent même avoir sélectionné des gènes qui réduisent l’amertume et améliorent sa résistance aux maladies pour leur propre bénéfice économique.”

L’étude est publiée dans la revue Trends in Plant Science. [Victor Lery Caetano-Andrade, et al., Tropical Trees as Time Capsules of Anthropogenic Activity]

Roberts dit que reconnaître les arbres tropicaux comme des capsules temporelles du patrimoine culturel nous donne une autre raison de les protéger.

“Non seulement en raison de leurs avantages écologiques, qui sont extrêmement importants, mais aussi des informations qu’ils stockent sur l’histoire humaine, sur notre passé.”

—Susanne Bard

(Le texte ci-dessus est une transcription de ce podcast)