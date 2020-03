Les Américains doivent se préparer à s’isoler davantage du coronavirus: le principal expert du pays

15 mars (.) – Les Américains devront se retirer de l’espace public plus qu’ils ne l’ont fait dans la mesure où le coronavirus se propage, a déclaré jeudi le principal expert en maladies infectieuses du pays, qui a vu le chaos de l’aéroport. et les pénuries de magasins en raison d’achats alimentés par la panique.

“Je pense que les Américains devraient être prêts à devoir isoler beaucoup plus que nous en tant que pays”, a déclaré le Dr Anthony Fauci sur NBC “Meet the Press”. Les personnes âgées et les personnes souffrant d’affections sous-jacentes doivent être particulièrement prudentes.

Fauci a déclaré qu’il ne voyait aucune restriction sur les voyages intérieurs pour le moment, mais a averti, comme il l’a fait la semaine dernière, que l’épidémie de coronavirus allait s’aggraver avant de s’améliorer.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que les autorités américaines devraient imposer un blocus de 14 jours pour essayer d’arrêter la propagation du virus, Fauci a déclaré: “Vous savez, je préférerais cela autant que possible. Je pense que nous devrions être trop agressifs et être critiqués plus tard pour de réagir. “

Les preuves étant limitées, les autorités ont enregistré plus de 2 200 cas et 58 décès aux États-Unis. Jusqu’à présent, les mesures de limitation des pays ont été légères par rapport aux restrictions nationales de circulation imposées en Italie, en France et en Espagne.

Le virus a infecté plus de 156 000 personnes dans 142 pays, entraînant plus de 5 800 décès.

Certaines villes des États-Unis prennent des mesures similaires à celles d’Europe.

Hoboken, de l’autre côté de la rivière Hudson depuis New York, a annoncé un couvre-feu à 22 heures. En vigueur à partir du lundi, bars et restaurants fermés avec services de livraison et plats à emporter uniquement.

S’exprimant sur l’émission “This Week” d’ABC, Fauci a reconnu que les 13 000 respirateurs qui étaient en stock aux États-Unis pourraient ne pas être suffisants si le nombre de cas augmentait fortement. “Ce que nous essayons de faire, c’est de nous assurer que le pire des cas n’est pas atteint”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu’aucun système hospitalier dans le monde n’est préparé à une augmentation massive des cas de coronavirus, mais les États-Unis ont pris des mesures.

“Nous avons des stocks et nous sommes impatients de le reconstituer et de continuer à le reconstituer”, a-t-il déclaré. “Mais je pense que les gens devraient se rappeler, et c’est pourquoi nous voulons réduire cette courbe, que si vous laissez la courbe arriver à ce point, l’ensemble de la société sera affectée.”

Aux États-Unis, les hôpitaux, qui se préparent à une forte augmentation du nombre de patients, craignent que la fermeture des écoles rende le travail des médecins et des infirmières plus difficile.

Ils se tournent vers les agences de recrutement temporaire et explorent d’autres moyens de maintenir les niveaux de main-d’œuvre.

(Rapport de Doina Chiacu et Andrea Shalal à Washington; Écrit par Lisa Shumaker; Édité en espagnol par Gabriela Donoso)