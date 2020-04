Les Américains seront-ils disposés à installer des applications de suivi COVID-19?

Le rôle de la technologie dans le suivi de la propagation de COVID-19 continue de se développer, parallèlement aux efforts mondiaux pour aplanir la courbe et trouver des solutions. Mais certains se demandent si la technologie ira trop loin pour assurer notre sécurité.

Beaucoup considèrent les applications de suivi comme réussies et essentielles pour endiguer la marée dans des pays comme la Chine, la Corée du Sud et Israël. Ces applications téléphoniques suivent les symptômes et / ou les emplacements des utilisateurs pour aider à identifier et à alerter les personnes qui sont entrées en contact avec celles qui sont infectées, et pour aider à appliquer les règles d’auto-quarantaine.

Citant une violation des droits et libertés constitutionnels, les dirigeants américains ont jusqu’à présent hésité à adopter de telles approches technologiques, mais cela pourrait être sur le point de changer.

Apple et Google ont créé le buzz avec leur récente annonce de nouvelles fonctionnalités Bluetooth spécialisées pour le suivi des coronavirus, une capacité qui sera utilisée en partenariat avec les autorités de santé publique. Dans la même veine, le MIT a signalé que son application de suivi gagnait du terrain auprès des États et des gouvernements locaux.

Que les gens veuillent ou non installer une telle application reste une question plus profonde.

Empêcher ces applications d’être obligatoires est important pour protéger les libertés civiles. Pourtant, pour que ces applications soient les plus efficaces, une partie importante de la population doit les adopter.

Cela peut être difficile à réaliser dans un environnement où les gens se méfient de plus en plus des entreprises et où le gouvernement suit chacun de leurs mouvements. Une étude de 2018 montre que 67% des consommateurs américains sont prêts à adopter des réglementations plus strictes en matière de confidentialité des données, telles que le règlement général sur la protection des données dans l’Union européenne. Et 73% ont déclaré que leurs préoccupations concernant la confidentialité des données personnelles augmentaient.

Alors que des autorités dans des endroits comme Hong Kong et Israël ont mis en place une surveillance obligatoire, les États-Unis n’ont pas imposé de telles mesures. Les Américains s’attendent à avoir le choix d’installer des applications de suivi des coronavirus, mais ce désir d’avoir un choix compromettra-t-il leur santé?

Mais que faire s’il existe des moyens d’encourager l’adoption des applications de suivi des coronavirus?

Début avril, en tant que professeur de communication à l’Université de Zurich (Eszter Hargittai) et chercheur en sécurité et confidentialité chez Microsoft Research (Elissa M. Redmiles), nous avons interrogé 1 374 adultes aux États-Unis sur leur volonté d’installer un suivi des coronavirus. app. Les deux tiers des Américains ont déclaré qu’ils étaient prêts à installer une application qui aiderait à ralentir la propagation du virus et à réduire la période de verrouillage, même si cette application collectait des informations sur leurs données de localisation et leur état de santé.

Les personnes que les Centers for Disease Control ont identifiées comme présentant un risque plus élevé, celles qui sont plus jeunes et celles qui ont plus de connaissances technologiques étaient plus susceptibles d’être disposées à installer une telle application. Ceux qui avaient des niveaux de scolarité, des sexes, des races et des revenus différents étaient tous également disposés à s’installer.

Une rareté dans un pays de plus en plus partisan, notre enquête a révélé que les Américains de l’autre côté de l’allée politique sont unifiés dans leur volonté d’installer des applications de suivi des coronavirus. La proportion de républicains et démocrates qui étaient prêts à installer une telle application était statistiquement impossible à distinguer: 62% parmi les démocrates, 61% parmi les républicains.

Cependant, nous avons constaté des variations considérables dans la volonté d’installer une telle application en fonction de la personne qui la distribuait. Les personnes de notre étude pouvaient choisir autant de distributeurs qu’elles le souhaitaient, mais un peu plus de la moitié n’avaient pas choisi plus d’un fournisseur possible. Cela suggère que qui fournit ou encourage l’utilisation d’une application de coronavirus peut être un facteur important d’adoption.

Plus d’Américains sont prêts à installer une application de suivi des coronavirus fournie par une agence de santé publique comme le CDC ou par leur fournisseur d’assurance maladie qu’une application distribuée par le gouvernement fédéral ou leur gouvernement local en général sans indication quant à l’agence de distribution.

Un peu plus d’un tiers des Américains étaient prêts à installer une telle application si elle est fournie par un organisme de santé publique comme le CDC. Treize pour cent étaient disposés à installer une application de suivi des coronavirus uniquement si elle provenait d’une telle organisation de santé publique.

Mais les Américains sont les moins disposés à installer des applications à partir de ces sources. Les applications de suivi distribuées par les universités et les groupes internationaux représentent plus de la moitié de celles actuellement disponibles. Cependant, seulement 11% des Américains sont prêts à installer une telle application si la principale université publique de leur État la distribue, tandis que 9% sont prêts à installer une application fournie par une organisation internationale comme les Nations Unies ou l’Organisation mondiale de la santé.

La grande variation de la préférence des utilisateurs pour les fournisseurs d’applications suggère que le marché devrait proposer plusieurs applications de différents fournisseurs, ce qui peut plaire aux préférences des différentes personnes.

Il est essentiel, cependant, que ces distributeurs forment une coalition pour partager la technologie de base pour la cohérence des données, la confidentialité, et l’interopérabilité, maximisant le nombre de personnes qui adoptent ces applications et le pouvoir de santé publique qui en résulte.

Les gens sont à juste titre préoccupés par les risques de confidentialité des applications qui suivent leurs activités, car une telle exposition peut entraîner des risques importants. S’assurer que plusieurs applications différentes sont disponibles permettra aux consommateurs de choisir une application qui ne collecte que les données qu’ils souhaitent partager.

Un marché diversifié mais coopératif des applications de coronavirus permettra aux gens d’identifier une application qui convient le mieux à leurs besoins et à leur niveau de confort de partage de données, tout en soutenant les objectifs de santé publique.

En fin de compte, la recherche montre qu’il n’y a pas de fournisseur unique et faisant autorité à partir duquel tous les Américains seraient disposés à installer une application de coronavirus. Le CDC, qui selon notre étude est le plus fiable pour la distribution d’une application de suivi des coronavirus, semble se rapprocher le plus.

Les Américains qui ne souhaitent pas installer une telle application doivent décider rapidement si leurs réservations valent la peine de risquer davantage de vies.