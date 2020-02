Les Américains sont perçus comme éloignés et froids

Publié à l’origine en avril 1955

Crédit: Scientific AmericanAdvertisement

«Malheureusement, bon nombre des normes les plus importantes de comportement acceptable dans différentes cultures sont insaisissables: elles sont intangibles, indéfinies et non écrites. Dans l’intérêt de la compréhension interculturelle, diverses agences du gouvernement américain ont engagé de temps à autre des anthropologues en tant qu’experts techniques. Par exemple, en Amérique latine, où le toucher est plus courant et où les unités de base de l’espace semblent plus petites, les Nord-Américains sont troublés par la proximité des Latino-Américains lorsqu’ils conversent. Les Latino-Américains, pour leur part, se plaignent que les gens aux États-Unis sont distants et froids — retraídos (retrait et non communicatif). ”

—Américain scientifique, avril 1955

Plus de joyaux des 175 premières années de Scientific American peuvent être trouvés sur notre page anniversaire brillante.

Lisez ceci

Bulletin

Découvrez de nouvelles perspectives sur les neurosciences, le comportement humain et la santé mentale avec Scientific American Mind.

Abonnez-vous maintenant!