Les anciens cameramen qui ont libéré les hommes d'affaires Fabián De Sousa et Cristóbal López ont été licenciés

Les anciens membres de la Chambre fédérale de Buenos Aires Eduardo Farah et Jorge Ballestero ont été licenciés dans le cadre de l'enquête visant à savoir s'ils avaient reçu des pots-de-vin après une décision sur les carburants pétroliers qui a libéré les hommes d'affaires du groupe Indalo Fabián De Sousa et Cristóbal López. La résolution de la chambre I de la chambre fédérale qui a profité aux hommes d'affaires a rejeté le chiffre de la fraude contre l'État et a considéré l'affaire comme une fraude fiscale.