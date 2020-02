Les animaux marins australiens seront les victimes invisibles des feux de brousse

Alors que les incendies de forêt ravagent les terres et les forêts de l’Australie, tuant jusqu’à présent environ un milliard d’animaux terrestres, les chercheurs craignent que les espèces marines et d’eau douce ne deviennent des victimes invisibles.

Plus de 17,1 millions d’hectares de terres ont brûlé à travers le pays, les pires incendies faisant actuellement rage en Nouvelle-Galles du Sud et à Victoria, États du sud-est du pays, selon le ministère australien de l’Environnement et de l’Énergie (DEE). Adrian Meder, un militant marin à l’Australian Marine Conservation Society (AMCS), dit que ces incendies laissent derrière eux un grand nombre de plantes carbonisées et une énorme quantité de cendres.

Bien que l’Australie soit au milieu d’une sécheresse massive, lorsque la pluie revient inévitablement – comme elle l’a déjà fait dans certaines régions – cette matière organique se précipitera dans les rivières et se déversera dans les lacs côtiers, les estuaires et les herbiers marins et les lits d’algues.

Le limon qui coule librement pénètre dans les branchies des poissons et bloque la lumière solaire dont les herbiers marins et les algues ont besoin pour la photosynthèse, les étranglant efficacement. «C’est essentiellement comme mettre un tissu d’ombrage sur tout le système», explique Leonardo Guida, militant pour les requins chez AMCS.

La suspension de potassium, de phosphore et d’azote fera également fleurir les algues dans l’eau. Les algues consomment l’oxygène de l’eau, étouffant les espèces qui en dépendent.

Les incendies ont également incendié de nombreuses forêts près de la côte, détruisant les plantes qui filtrent le limon et les nutriments en excès. Les écosystèmes sont adaptés aux faibles flux de nutriments de la terre, explique Meder. Mais «ces incendies ont effectivement abattu des zones à une échelle jamais vue auparavant».

De nombreuses espèces aquatiques commerciales, comme la tête plate, le vivaneau, les crevettes et divers crustacés, commencent leur vie dans les lacs côtiers et les herbiers marins et les algues. Ces habitats côtiers sont également des frayères pour les espèces, y compris les hippocampes, et leur dégradation pourrait envoyer des ondulations dans l’ensemble de l’écosystème, selon les chercheurs.

Certains de ces effets se font déjà sentir. Dans le sud de la Nouvelle-Galles du Sud et de Victoria et sur l’île Kangourou, les incendies posent des problèmes pour la pêche et l’aquaculture, selon DEE.

Lorsque la pluie a commencé dans la région de la côte centrale de la Nouvelle-Galles du Sud, des membres du Darkinjung, un conseil foncier autochtone local, ont érigé des barrières pour empêcher le déluge d’eau remplie de limon et de cendres des rivières, des lacs et des estuaires de la région. . Selon Kelvin Johnson, un haut responsable de la gestion des terres du Darkinjung, ils ont déjà vu des poissons morts dans les rivières voisines.

Les incendies de forêt et leurs conséquences ont également causé et pourraient continuer de causer des dommages culturels, dit Johnson.

Les peuples autochtones de l’Australie, dit Johnson, utilisent des chants sacrés – un mélange complexe de références célestes, de chansons, d’histoire orale et de repères physiques et culturels – pour naviguer sur les routes terrestres et aquatiques. Bien qu’il soit trop tôt pour connaître l’étendue des dégâts, Johnson dit que si les incendies nuisent aux huîtres, aux crustacés, à la tête plate ou au mulet, cela marquerait une perte de ces pierres de touche culturelles.

Le mois dernier, le gouvernement fédéral australien a annoncé un fonds de récupération de 50 millions de dollars australiens (35 millions de dollars américains) (qui fait partie de son fonds de 2 milliards de dollars australiens pour les feux de brousse) pour restaurer et protéger les écosystèmes et la faune endommagés. Mais il n’y a eu aucun financement dédié aux zones marines et aquatiques, dit Guida. DEE note que certains de ces fonds peuvent être affectés à des interventions d’urgence, telles que la lutte contre l’érosion, pour endiguer les flux de sédiments dans les écosystèmes aquatiques.

L’océan et la côte ont besoin d’une aide dédiée, explique Guida. Bien que la dévastation sur terre soit beaucoup plus visible, la santé de l’océan et de la terre est intrinsèquement liée.

Cette histoire est apparue à l’origine dans Hakai Magazine et est republiée ici dans le cadre de Covering Climate Now, une collaboration journalistique mondiale pour renforcer la couverture de l’histoire du climat.