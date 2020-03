Les annonces judiciaires d’Alberto Fernández: déclassification des témoignages dans l’affaire AMIA, nouveau rôle des agents de renseignement et création d’une juridiction fédérale

Comme prévu, Alberto Fernandez a annoncé une réforme judiciaire lors de son discours devant l’Assemblée législative pour ouvrir la 138e période des sessions ordinaires. Mais, en plus de cela, le président a prévu qu’il y aura un nouveau rôle pour les agents de renseignement et qui demandera de déclassifier les témoignages de la cause AMIA.

Pour introduire le problème, il a fait référence à l’intervention de la Federal Intelligence Agency que l’exécutif a ordonnée après que Fernández a supposé: «Nous avons fini avec l’obscurantisme qui a prévalu au cours de ces années. Nous avons mis fin à la règle qui rendait le financement de l’agence sévère. Maintenant, grâce à ces mesures, plus de 90% de l’argent que le gouvernement précédent avait déclaré comme fonds réservés a été rendu transparent et rendu public à nouveau. »

Et puis, avant les applaudissements des personnes présentes, il a déclaré: «Voulant reconstituer l’ordre qui a été demandé, je vais émettre un DNU qui modifie la loi sur le renseignement empêchant les agences de renseignement et leurs membres effectuer des tâches répressives, posséder des pouvoirs compulsifs, exercer des fonctions de police ou effectuer des tâches d’enquête criminelle en tant qu’auxiliaires de justice Il n’y aura aucune exception qui brise cette résolution. »

Sur l’attaque de l’AMIA, mais également liée aux agents de renseignement, il a anticipé: «Je vais ordonner à l’AFI déclassifier les témoignages secrets fournis par les agents de renseignement lors des procès au cours desquels le fait a été enquêté et la responsabilité des agents de l’État déguisés. Nous ferons de même avec toute la documentation réservée qui existe dans l’organisation. “

Puis avancé le projet de réforme de la justice fédérale, qui sera piloté “dans les prochains jours”. «J’en viens à assumer un engagement que je ne briserai jamais: en cette période de l’Argentine où nous devons gouverner, nous venons de mettre un terme à la nomination de juges amis, à la manipulation judiciaire, à l’utilisation politique de la justice et à la nomination de juges dépendant de pouvoirs non confessables de toute nature. »

De cette façon, il a annoncé la création d’une nouvelle juridiction pénale fédérale “Cela unifiera les juridictions pénales qui ont aujourd’hui compétence dans le domaine de la ville autonome de Buenos Aires”.

«Nous transférerons une partie de cette juridiction à la Ville qui y atteindra sa pleine autonomie. Ainsi, les délits contre la fonction publique encourus par des fonctionnaires de l’Etat national ne seront plus entre les mains de quelques juges pour être jugés par plus de cinquante magistrats. »il a condamné. “Nous finissons pour toujours en Argentine avec la manipulation des tombolas, la concentration des processus que l’oligopole des juges fédéraux a permis.”

«Avec la mise en place du nouveau système d’accusation pénale, nous allons promouvoir un renforcement de toutes les actions de la justice pénale fédérale dans les domaines les plus critiques, où le crime organisé a réussi à se développer grâce au trafic de drogue», A-t-il dit, en mettant l’accent sur la zone de la ville de Rosario et Santa Fe.

Cette réorganisation, qui aura «un sens fédéral profond», a-t-il dit, «consolide l’autonomie de la ville de Buenos Aires dans sa justice pénale locale et augmente la performance des juges et procureurs dans la région de Rosario et Santa Fe». Là, le gouvernement favorisera la création d’une nouvelle salle et d’un département du trafic de drogue à la Cour d’appel fédérale de Rosario et la création de nouveaux postes d’auxiliaires fiscaux et d’assistants fiscaux sous l’orbite d’un coordinateur de district.

Fernández a également affirmé que dans le domaine de la justice dans le contentieux administratif de la capitale fédérale, les transformations seront approfondies avec l’unification des ressources, pour «Optimiser le fonctionnement des meilleures ressources humaines du judiciaire».

De plus, le président a annoncé “La formation d’un conseil pour renforcer l’administration de la justice en République argentine”, qui sera intégré par “les personnalités les plus prestigieuses du monde académique et judiciaire” et ce sera “un organe consultatif du pouvoir exécutif pour la promotion d’autres transformations de fond dans notre pouvoir judiciaire”.

«Nous devons optimiser le fonctionnement de la Cour suprême de justice, repenser la portée de l’appel extraordinaire, améliorer le travail du Conseil de la magistrature; établir le procès par des jurys remplissant le mandat constitutionnel, moderniser le code pénal de la Nation et renforcer le rôle du ministère public », a fait remarquer devant le regard, au premier rang d’une des cases, le président de la plus haute cour, Carlos Rosenkrantzet son vice Elena Highton de Nolasco. Le ministre de la Cour Ricardo LorenzettiEntre-temps, il est rentré d’Hawaï il y a deux semaines avec de la fièvre, a été hospitalisé et, malgré son congé, a décidé de quitter l’Assemblée par précaution.

Il a ensuite évoqué la lutte contre le trafic de drogue et le crime organisé. “Ce n’est pas une émission médiatique, mais un engagement structurel, durable et permanent envers mon gouvernement, qui dénote les racines profondes de l’impunité”, a-t-il déclaré et noté que L’objectif déclaré de réduire le trafic de drogue de la direction précédente “était plus rhétorique qu’efficace”. “Les agents ont augmenté, le narcomenudeo s’est développé et la quantité de drogues enlevées a baissé”, a-t-il dit.

“Nous guidons maintenant les forces de sécurité fédérales vers la destruction de vastes réseaux criminels, pour lesquels le renseignement et les enquêtes sur les délits fédéraux tels que le trafic de drogue et les organisations criminelles seront renforcés”, a-t-il ajouté. «Nous avons inauguré une voie pour prévenir la violence par la négociation des conflits. Pour cela nous parions sur le dialogue entre les chefs des forces de sécurité et les organisations qui ont contenu le conflit social en ces temps d’urgence et d’angoisse ». Ce dialogue, a déclaré Fernández, “est un jalon dans le développement d’instances pour atténuer la violence” pour “anticiper les conflits” et “les résoudre pacifiquement, en évitant la criminalisation des groupes ou secteurs sociaux”.

La fermeture de cet axe particulier a également attiré l’attention sur la Défense nationale. “Nous sommes venus réaffirmer la conduite civile des forces armées et de la politique de défense, l’adaptation de l’instrument militaire aux fonctions des forces armées et la non-implication des forces armées en matière de sécurité intérieure”, a déclaré le président. “Nous célébrons que pour la première fois dans l’histoire, nous avons des chefs des forces armées qui appartiennent à la génération qui a obtenu son diplôme d’officiers de la démocratie pleinement opérationnels.”