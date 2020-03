Les antibiotiques pourraient compromettre les effets de fixation du carbone du fumier

Depuis que les antibiotiques ont été utilisés pour la première fois chez les animaux de ferme au milieu des années 40, un débat a fait rage sur la prudence de cette pratique. Une étude publiée en décembre dernier dans Ecology Letters ajoute une nouvelle ride: les agriculteurs utilisent souvent du fumier pour accumuler du carbone dans le sol et augmenter la disponibilité des nutriments pour les plantes, mais l’étude a montré que le fumier des vaches laitières donné deux types d’antibiotiques de routine a également modifié la composition du sol bactéries et champignons. Ces changements ont affecté la façon dont les plantes «fixaient» le dioxyde de carbone de l’atmosphère pour le convertir en matière organique – un processus qui se transforme en stratégies d’atténuation du changement climatique.

Carl Wepking, maintenant à la Colorado State University, a dirigé les expériences en tant qu’étudiant diplômé à Virginia Tech. Chaque mois, il transportait des sacs à ordures de fumier de vache dans un champ herbeux et arrosait 648 grammes par mètre carré de trois types de fumier sur trois parcelles. Après plusieurs mois d’expérience, il a couvert les parcelles avec des chambres en plexiglas pendant sept jours et a pompé du dioxyde de carbone marqué avec un isotope de carbone spécifique pour le suivi. Dans la parcelle de contrôle, dit Wepking, le fumier des vaches non traitées a eu un effet extrêmement positif, stimulant la croissance des plantes et retenant le carbone nouvellement photosynthétisé dans les plantes et les micro-organismes du sol. Mais dans les parcelles de fumier d’animaux traités aux antibiotiques, plus de carbone a été libéré sous forme de dioxyde de carbone, soit environ deux fois plus pour l’un des antibiotiques. “Que vous donniez ou non un antibiotique aux vaches change la façon dont le carbone se déplace dans les plantes elles-mêmes”, dit-il, “ce qui est sauvage.”

Le sol stocke environ deux fois plus de carbone que l’atmosphère, et l’augmentation de ce stockage pourrait aider à lutter contre le changement climatique. Francesca Cotrufo, écologiste des sols de l’État du Colorado, qui n’était pas impliquée dans l’étude, explique que les modèles climatiques et de séquestration du carbone tiennent de plus en plus compte du rôle que jouent les composés végétaux dans l’efficacité avec laquelle les microbes stockent le carbone dans le sol. Bien que l’étude sur le fumier ne prenne pas en compte le carbone déjà stocké, ajoute-t-elle, enquêter sur les effets des antibiotiques sur le carbone plus récemment fixé est un «angle nouveau et intéressant» qui «devrait certainement recevoir l’attention».

Wepking suggère que parce que deux antibiotiques différents (avec des mécanismes d’action différents) réduisent tous deux l’efficacité de l’utilisation du carbone, l’administration de cette catégorie de médicament aux vaches pourrait potentiellement nuire aux avantages climatiques du fumier. «Ce que nous avons montré jusqu’à présent, c’est que les effets positifs de l’ajout de fumier au sol ne sont pas aussi positifs qu’ils le paraissaient, si votre fumier provient de bovins qui ont reçu des antibiotiques», dit-il – bien que «c’est toujours bon difficile à dire »si la médication du bétail neutralise ou annule les avantages nets de capture de carbone des engrais à fumier. Mais il est essentiel de le découvrir, ajoute-t-il: le bétail américain peut contribuer jusqu’à 13 millions de kilogrammes d’antibiotiques à l’environnement chaque année, et ce chiffre devrait augmenter.