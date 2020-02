Les Antonias montrent l’honnêteté artisanale de leurs éternels vêtements en laine | personnes

“Il n’y a rien de plus moderne que l’ancien”, explique la tisserande Liza Santos, qui, avec sa sœur Luz, est derrière Las Antonias, un couple créatif engagé dans la laine et la tradition bien comprise, pour créer des vêtements qui cherchent à être éternels et que ce jeudi ont présenté à la 080 Barcelona Fashion Week.

Rosa Rosae est le nom choisi par cette paire de femmes de Leon pour une collection où cette couleur, du fuchsia au bois de rose, est le fondement chromatique avec lequel elles ont construit des pièces éthérées, des micro-robes et des maillots à manches, faites avec une pointe si large qui semblent élaborés avec des filets, frais, passables, pour démonter l’idée que la laine ne sert qu’à l’hiver.