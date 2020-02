Les appels d’animaux ont-ils commencé dans le noir?

Le règne animal est un endroit bruyant. Il y a un chant d’oiseau, < > chœurs de grenouilles < >, et beaucoup de bruits moins connus… comme les bruits de fusils d’alligators qui éclosent et appellent maman. < > (Il y a beaucoup de vidéos d’eux faisant cela sur YouTube.)

“Quand j’étais enfant, j’ai eu un alligator pour animaux de compagnie. Il vocalisait beaucoup.” John Wiens, écologiste évolutionniste à l’Université de l’Arizona. “J’ai donc eu ce bébé alligator quand j’étais adolescent, parfois j’entendais” urh urh urh urh “, et quand ils grandissent, ils font des soufflets et des gifles et toutes sortes de sons.”

Wiens et son collaborateur Zhuo Chen se sont demandé: pourquoi les animaux ont-ils commencé à vocaliser en premier lieu? Une hypothèse était que la capacité provenait d’animaux nocturnes. Parce que, vous savez, le son fonctionne beaucoup mieux que les couleurs ou les klaxons ou autres indices visuels lorsque vous ne pouvez pas voir.

Wiens et Chen ont construit un arbre évolutif de près de 1800 espèces de vertébrés, et y ont cartographié des informations indiquant si chacun vivait de jour ou de nuit, et s’ils faisaient du bruit.

“Donc, l’une des choses que nous avons faites alors était de faire une corrélation statistique entre l’évolution de la communication acoustique, et si elles étaient actives le jour ou la nuit. Et nous avons trouvé une relation très forte. Ceux qui sont actifs la nuit ont tendance à faire évoluer la communication acoustique. ” Suggérant que la notion nocturne était plus qu’un simple coup de feu dans l’obscurité.

Les résultats sont dans la revue Nature Communications. [Zhuo Chen & John J. Wiens, The origins of acoustic communication in vertebrates]

Cette capacité à vocaliser s’est probablement produite indépendamment, à plusieurs reprises, il y a des centaines de millions d’années — chez les grenouilles, les mammifères, les geckos, les oiseaux et les crocodiliens. Et bien que la vocalisation puisse provenir d’animaux nocturnes, certains habitants de la nuit semblent avoir perdu la capacité, comme les pangolins. Tandis que d’autres, qui évoluaient pour être actifs le jour, l’ont conservé. Comme, bien sûr, toi et moi.

