Les araignées paon dansantes ont transformé un arachnophobe en arachnologue

Joseph Schubert passe des heures à la fois allongé dans la saleté du

L’outback australien surveille les minuscules scintillements dans le feuillage clairsemé et moulant.

L’arachnologue de 22 ans est à la recherche d’araignées de paon de la taille d’une puce, et

admet-il, il est un peu obsédé.

Mais il n’en a pas toujours été ainsi. Schubert a grandi craignant les araignées, avec des parents

qui étaient «absolument terrifiés» par les chenilles à huit pattes. “On m’a enseigné

que chaque araignée dans la maison allait me tuer, et nous devrions

écrasez-le et débarrassez-vous-en », dit-il.

Ensuite, Schubert est tombé sur quelques photos de l’endémie australienne

araignées paon, un groupe nommé pour les mâles adultes vives

colorant et flamboyant

mouvements de danse visant à courtiser un compagnon (SN: 9/9/16; SN: 12/8/15). Et il était accro.

“Ils lèvent leur troisième paire de jambes et dansent et se montrent comme

ce sont les animaux les plus incroyables de la planète, ce qu’ils sont à mes yeux. » Il

a décidé de poursuivre une carrière en arachnologie. Et malgré ne pas avoir

a obtenu son diplôme de premier cycle en biologie, il a commencé à travailler à temps partiel aux musées

Victoria à Melbourne, et a déjà fait sa marque.

Des 86 espèces connues d’araignées de paon – chacune d’à peine 2,5 à 6 millimètres

longueur – 12 ont été décrits par Schubert, dont sept nommés dans la Zootaxa du 27 mars.

Ces sept ont été trouvés sur divers sites en Australie, y compris le

dunes stériles et broussailles du Petit Désert de l’État de Victoria et les roches rouges

et les gorges arides de l’arrière-pays du parc national de Kalbarri, au nord de Perth.

“C’est un sentiment fantastique

pour pouvoir documenter ces espèces et leur donner des noms »qui offrent

reconnaissance scientifique ainsi que la possibilité de protections prévues par la loi si

nécessaires, dit Schubert. «J’ai beaucoup de chance de travailler dans ce domaine. Je tire

sortir mon microscope et observer des choses que personne n’a jamais documentées auparavant. »

Joseph Schubert recherche des araignées au parc national de Little Desert à Victoria, Australie.Heath Warwick / Museums Victoria

Parfois, Schubert trouve une araignée paon en cherchant des draglines de

soie scintillante au soleil. Comme ces minuscules araignées du genre Maratus

sauter de feuille en feuille à la recherche d’insectes proies, ils prolongent ces lignes de sécurité

derrière eux pour les attraper au cas où ils tomberaient.

S’il est vraiment chanceux, Schubert attrapera une araignée mâle au milieu du boogie,

soulevant son abdomen irisé et agitant vigoureusement

ses jambes en l’air alors qu’il se déplace d’avant en arrière dans un hommage arachnide au

marche lunaire. Cela se produit généralement au printemps australien vers septembre

et octobre, alors que les mâles deviennent sexuellement matures vers la fin de leur vie

et prendre des formes aux couleurs vives.

Ces couleurs sauvages ont inspiré des noms intéressants. Le doublé de Schubert

espèce bleu vif avec des taches jaunes Maratus constellatus, car elle rappelle

lui de la peinture de Vincent Van Gogh, The Starry Night. Et l’année dernière, il a appelé un

frappant noir et blanc

araignée sauteuse qui est un parent des araignées paon Jotus

karllagerfeldi pour l’icône de la mode tardive Karl Lagerfeld.

Schubert admet qu’il a reçu beaucoup d’aide de nombreux Australiens

photographes, amateurs et citoyens citoyens qui envoient des photos de

ces araignées miniatures à Schubert ou les partager sur les réseaux sociaux

médias. Sans cette aide vitale, «seule une poignée d’entre nous, scientifiques,

à la recherche… par opposition à des milliers [of enthusiasts] téléchargement via Facebook “,

Dit Schubert.

Il n’a toujours pas complètement surmonté son arachnophobie, bien qu’il soit

reconnaissant que les araignées-paons, bien que venimeuses pour leurs minuscules proies d’insectes, soient

inoffensif pour l’homme. Il a manipulé des centaines d’araignées et soupçonne leur

les pièces buccales sont trop petites pour percer la peau humaine, même si elles voulaient

mordre.

Les araignées moins charismatiques sont parfois encore un défi pour Schubert

les nerfs, cependant. Dans le Petit Désert l’année dernière, en mettant un long de 5 centimètres

loup araignée dans un récipient, l’araignée a poussé le couvercle de côté et a rampé jusqu’à Schubert

bras. «J’ai crié», dit-il en riant. “Mais si je peux me préparer et dire mentalement

moi-même qu’une araignée ne cherche pas à me blesser, et même si elle me mord,

ça ne va rien faire, alors je peux me mettre dans la position mentale pour

gérer. “

Les feux de brousse

qui a balayé de vastes régions de l’Australie entre septembre et février (SN: 1/13/20) pourrait

brûlé à travers les minuscules gammes de plusieurs espèces d’araignées de paon trouvées dans

Les régions alpines de Victoria. Personne n’a encore pu vérifier, et le futur champ

les travaux sont actuellement suspendus au milieu de la COVID-19 en cours

pandémie.

Dès que Schubert pourra repartir, il le fera – que ce soit pour une recherche

voyage ou sur ses prochaines vacances. Le seul problème, dit-il, est que «c’est parfois

difficile de trouver d’autres personnes qui souhaitent passer du temps personnel à la recherche de

les araignées.”