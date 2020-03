Les architectes de l’accord de Paris sur le climat plaident en faveur d’un “optimisme obstiné”

Lorsque Christiana Figueres a pris les rênes des négociations internationales sur le climat des Nations Unies en 2010, l’espoir n’était pas grand que le monde se réunisse pour conclure un accord pour lutter contre le réchauffement climatique – en particulier après l’échec des pourparlers à Copenhague l’année précédente. En fait, lorsqu’on lui a demandé lors d’une conférence de presse si elle pensait qu’un tel accord mondial serait possible, elle a répondu: «Pas de mon vivant».

Mais quand elle est sortie de cette conférence de presse, dit Figueres, elle a réalisé qu’elle devait déplacer sa pensée et ses messages vers une possibilité – ce qu’elle et Tom Rivett-Carnac, son stratège en chef de 2013 à 2016, appellent «Optimisme obstiné» dans un nouveau livre visant à inspirer une action climatique continue. Ils soutiennent que croire qu’un changement réel est possible et pousser à ce changement étaient cruciaux pour la rédaction de l’accord climatique de Paris historique en 2015. Et Figueres et Rivett-Carnac disent que cette approche sera tout aussi importante pour la tâche monumentale d’atteindre des émissions nettes nulles (où le dioxyde de carbone ne s’accumule plus dans l’atmosphère) au milieu du siècle pour limiter l’augmentation de la température de la Terre. L’objectif déclaré de l’Accord de Paris est de maintenir le réchauffement à moins de deux degrés Celsius au-dessus des températures préindustrielles, mais de viser une baisse encore plus basse de 1,5 degré C.

Le livre, L’avenir que nous choisissons: survivre à la crise climatique (Knopf, 2020), vise à étendre leur message du monde chancelant de la négociation climatique internationale au grand public. Il présente des futurs imaginaires dans lesquels le globe contrôle et ne contrôle pas les émissions et les stratégies qui peuvent être utilisées pour choisir la voie la moins destructrice. Figueres et Rivett-Carnac se sont assis dans les bureaux de Scientific American pour discuter du livre et de ce qui motive leur propre optimisme.

[An edited transcript of the interview follows.]

Qu’est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre et à le faire maintenant?

RIVETT-CARNAC: La particularité de cette année — 2020 est le début de la décennie au cours de laquelle nous allons avoir plus d’impact sur l’avenir de l’humanité que dans n’importe quelle décennie de l’histoire. Et cela ressemble à une exagération, mais ce n’est pas le cas. D’ici 2030, nous devons avoir réduit nos émissions de 50%, au minimum, si nous voulons avoir une chance de maintenir le changement climatique à 1,5 degré C. Si nous commençons maintenant, cela représente une réduction de plus de 7% chaque année. C’est une mobilisation à une échelle à peine imaginable. Maintenant, c’est réalisable, et la science nous dit que c’est réalisable. Mais nous avons atteint le point où nous allons découvrir si nous voulons vraiment y faire face. Donc, ce livre traite de la communication des enjeux.

Nous nous sommes permis de nous sentir impuissants face à ce défi. Mais la réalité est que nous avons plus de pouvoir que nous ne pouvons l’imaginer, à cause de l’impact que nous pouvons avoir. Et donc nous espérons que les personnes qui liront ce livre ressentiront à la fin le sens de l’importance de ce moment, mais aussi un sentiment d’autonomisation de pouvoir faire partie de cette grande entreprise générationnelle qui améliorera l’avenir pour toutes les générations. venir.

Lorsque vous parlez de la nécessité d’une action climatique, comment trouvez-vous un équilibre entre la responsabilité individuelle et la nécessité d’un changement systémique plus important?

FIGUERES: Eh bien, nous ne pensons pas que ce soit systémique par rapport à l’individu. C’est un «et aussi» [situation]. Maintenant, il s’agit de tout le monde, partout et à tout moment.

De plus, nous avons tendance à oublier que les gouvernements et les entreprises réagissent réellement à leur lecture de ce que l’individu demande. Le single le plus clair [example of] c’est ce qui s’est produit récemment avec les pailles en plastique. Nous avions une ou deux photographies très, très émouvantes d’une paille qui avait percé le nez d’une tortue de mer, et qui est devenue virale. Et les individus ont alors décidé: “Je ne vais plus utiliser de paille en plastique.” Je n’ai pas encore vu un gouvernement qui a promulgué une loi qui disait: «Tu n’utiliseras pas de paille en plastique.» Ils ont interprété la réaction humaine, c’est-à-dire la collection de nous tous qui avons décidé de ne plus utiliser de pailles en plastique. Vous ne voyez pas une seule entreprise investir actuellement dans des pailles en plastique. Vous voyez de nombreuses entreprises, parfois même nouvelles, créer des emplois et [making] investissements dans la création et la production de pailles – dont nous avons encore besoin – à partir d’autres produits. Le fait est qu’il s’agissait d’un changement radical survenu en raison de décisions individuelles prises pour modifier le comportement individuel. Nous avons tendance à sous-estimer le pouvoir de l’individu.

Un message clé de votre livre est de maintenir l’optimisme que nous pouvons faire les choix que nous devons faire pour limiter le changement climatique. Comment gardez-vous personnellement cet optimisme? Et y a-t-il des actions ou des développements récents qui l’ont soutenu?

RIVETT-CARNAC: Les gens ont tendance à penser que l’optimisme est une sorte de sens générique de «les choses vont être géniales» ou une perspective ensoleillée, ce qui est très différent de ce que nous entendons dans le livre. Dans le livre, nous avons inventé une phrase appelée «optimisme obstiné». Et la façon dont nous définissons cela est moins une sorte d’attitude d’esprit et plus une stratégie pour changer le monde. Donc, ce que nous disons, c’est que face à ce défi incroyable, nous avons la responsabilité de creuser et de dire: «Nous ne permettrons pas que cela se produise sous notre surveillance». Nous voyons maintenant cela comme une forme d’optimisme, une conviction que le monde peut être changé.

Parallèlement à cela, il y a beaucoup de bonnes choses qui se produisent – si vous voulez bien regarder – sur le changement climatique. Un seul exemple est que, actuellement, les pays, les investisseurs, les villes, les entreprises — si vous les additionnez tous, c’est environ la moitié du PIB mondial qui a déjà [been] engagé à [an emissions reduction] objectif qui est suffisant pour nous maintenir à 1,5 degrés C. Nous pouvons prendre grand cœur de cela. Et bien sûr, il est facile d’oublier que cela ne fait que 15 mois que [teenage climate activist] Greta [Thunberg] a prononcé son discours au [2018 United Nations climate change conference] et à quelle vitesse cela a changé le monde. Donc, si vous voulez regarder, il se passe vraiment de bonnes choses. Mais ce sentiment d’optimisme est de savoir comment nous allons le faire.

Étant donné qu’il y a déjà beaucoup d’inégalités dans notre économie et nos systèmes énergétiques existants, comment pouvons-nous apporter les changements qui doivent être apportés de manière équitable?

RIVETT-CARNAC: Je pense que le changement climatique est fondamentalement injuste. Et je pense que c’est une des choses qui saisit vraiment les gens, en fait – ce sentiment d’injustice. Et c’est injuste de plusieurs façons. C’est injuste d’un point de vue générationnel, parce que ce sont les jeunes qui vont en subir le poids – et ils en sont très conscients maintenant. Et il y a une vraie colère de la part des jeunes. C’est injuste sur le plan géographique, dans le sens où les pays qui ont le moins fait pour le provoquer seront, dans de nombreux cas, tragiquement les pays qui seront les plus touchés. C’est injuste sur le plan économique, dans le sens où ce sont en fait des gens avec moins de moyens – qui ont fait le moins [to contribute to the problem—who] semblent être également susceptibles d’être touchés de manière disproportionnée. L’ancien secrétaire d’État John Kerry, qui était sur notre podcast Outrage and Optimism, a déclaré que [climate change] est un multiplicateur de menaces, car il s’applique à tout. Elle s’applique aux menaces à la sécurité nationale. Cela s’applique également à ces injustices. C’est aussi un multiplicateur d’injustice.

Le revers de la médaille est qu’il existe d’énormes possibilités de créer un monde meilleur avec de meilleurs emplois. En faisant cette transition, il est tout à fait dans notre capacité de fournir une formation et un soutien aux gens, pour les aider à adopter cette nouvelle économie. Mais cela nécessite une réflexion approfondie sur les politiques publiques qui se produit dans plusieurs pays à travers le monde – autour de la meilleure utilisation des fonds publics pour aider les gens à adopter cette transition. Je pense que nous ne faisons généralement pas un excellent travail, du point de vue des politiques publiques, pour vraiment comprendre à quoi ce monde va ressembler. Parce que, bien sûr, plusieurs autres forces sont en jeu. Un bon exemple est la protéine à base de plantes: cela pourrait être formidable en raison de l’énorme quantité de terre consacrée à la production de soja pour ensuite nourrir le bétail, et cetera. Dans le même temps, cela pourrait conduire à un chômage agricole massif s’il n’est pas bien fait, ce qui pourrait conduire à des fluctuations politiques extrêmes, et cetera. Il y a des idées comme le revenu de base universel et d’autres choses qui sont en quelque sorte lancées – ou l’idée de plafonnement et de dividende, où vous plafonnez les émissions, puis vous distribuez le produit à la population. Ce type de réflexion doit aller plus loin et plus vite.

Une stratégie pour réduire les émissions qui a retenu beaucoup l’attention récemment est la plantation d’arbres. Le président Donald Trump a même vanté cette idée. Comment essayez-vous de communiquer qu’il n’y a pas de solution miracle pour résoudre ce problème et que nous avons besoin de plusieurs solutions?

FIGUERES: Considérez le bilan carbone – la capacité d’absorption de l’atmosphère – comme une immense baignoire. Et depuis 100 ans, nous ouvrons le robinet. Et surtout au cours des 50 dernières années – en fait, les 10 à 20 dernières années -, nous avons ouvert ce robinet à son maximum absolu. Et nous remplissons cette baignoire très, très rapidement. Maintenant, nous sommes au point où nous sommes presque au bord de cette baignoire. Et si nous dépassons le bord, cette eau se déversera et nous empêchera complètement de contrôler les effets du changement climatique.

Si nous avions commencé cela il y a 20 ou 30 ans, nous aurions pu compter sur la fermeture progressive de ce robinet. Nous ne pouvons plus faire cela, car nous sommes presque au bord du gouffre. Donc, premièrement, nous devons fermer le robinet de façon drastique, réduisant de moitié les émissions d’ici 2030. Mais, également, nous devons utiliser le drain au bas de la baignoire. Maintenant, il existe de nombreuses façons de le faire, non? Vous pouvez investir dans la capture et le stockage du carbone. Vous pouvez effectuer une capture directe de l’air, qui est en cours de développement. Le problème est que la capture et le stockage industriels du carbone sont actuellement encore une technologie naissante et très, très chère. Et la capture directe de l’air est une technologie encore plus naissante. La seule technologie qui capte réellement le carbone de l’air et le remet dans le sol – c’est éprouvé, c’est une technologie que nous avons depuis des milliers d’années, qui n’a aucun risque pour la sécurité et que nous savons qu’il y en a beaucoup , de nombreux autres effets bénéfiques – la croissance des arbres ou la croissance de tout autre type de biomasse. Il prend soin de la nature et régénère et régénère la capacité de la nature à gérer le carbone dans l’air. Donc, ce que nous devons comprendre, c’est qu’une chose ne peut pas remplacer l’autre. Nous devons à la fois fermer le robinet et vidanger la baignoire. En fait, nous devons faire les deux avec l’intégrité environnementale, et non comme un greenwash.

RIVETT-CARNAC: Nous dirions que toute entreprise ou leader national qui prétend que planter des arbres signifie que nous n’avons pas à faire le dur travail de décarbonisation essaie de détourner notre attention du vrai problème. Il y a des compagnies gazières qui font ça. Certes, le président Trump le fait. Cela doit absolument être rappelé car cela a le potentiel de nous ralentir.