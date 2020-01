Les assassinats ciblés augmentent pendant les manifestations en Irak

BAGDAD (AP) – L’inaction du gouvernement irakien face au nombre croissant de meurtres de manifestants et de partisans anti-gouvernementaux suscite la peur et le ressentiment, ont dénoncé jeudi des militants.

Pendant ce temps, les forces de sécurité ont utilisé des gaz pour disperser les manifestants sur une grande autoroute de Bagdad, faisant huit blessés.

L’épisode le plus récent de mécontentement s’est produit un jour avant la soi-disant marche du «million d’hommes» appelée par l’influent prêtre chiite Moqtada al-Sadr pour exiger le départ des troupes étrangères du pays. D’autres partis politiques chiites conventionnels, bouleversés par l’attaque d’un drone américain dans lequel le général iranien Qassem Soleimani est décédé en territoire irakien, ont soutenu cette manifestation.

Les manifestants anti-gouvernementaux irakiens ont récemment intensifié leurs manifestations pour attirer l’attention du public sur les affaires locales après les énormes tensions entre les États-Unis et l’Iran à propos de l’attaque au cours de laquelle Soleimani et Abu Mahdi al-Muhandis, un haut commandant militaire irakien, ont été tués.

Après l’attaque américaine, les autorités se sont mobilisées pour contenir les conséquences et le Parlement irakien a voté l’expulsion des troupes américaines du pays, bien que cette décision n’ait pas force obligatoire.

Au cours de leur quatrième mois de manifestations, les manifestants exigent de nouveaux membres de l’exécutif et de vastes réformes, dont une en matière électorale.

Au moins 12 personnes sont mortes depuis que les manifestants ont intensifié leur campagne de désobéissance civile la semaine dernière en brûlant des pneus, en fermant des routes et en appelant plus de personnes à rejoindre leur mouvement, selon les chiffres des responsables de la santé et de la sécurité à Bagdad et le sud du pays, en plus des militants. Plus de 500 ont été tués depuis le 1er octobre, lorsque des milliers d’Irakiens sont descendus dans les rues et que les forces de sécurité ont commencé à tirer.

Jeudi, au moins huit manifestants ont été blessés lorsque les forces de l’ordre ont lancé des gaz lacrymogènes pour disperser une foule sur l’importante autoroute Mohammed al-Qassim, selon des responsables de la santé et de la sécurité. Les responsables ont parlé sous couvert d’anonymat, conformément à la réglementation.

Les affrontements croissants coïncident avec une augmentation du nombre de meurtres de manifestants spécifiques, ainsi que de médecins et de journalistes couvrant les manifestations, selon des militants à Bagdad et dans le sud de l’Iran, ainsi que des responsables de la santé et de la sécurité. Les militants ont demandé l’anonymat par crainte de représailles de la part des autorités, tandis que les responsables ont également demandé l’anonymat parce qu’ils n’étaient pas autorisés à donner des détails à la presse.

Au moins quatre personnes ont été tuées par des groupes inconnus au cours des deux dernières semaines, toutes dans le sud du pays. Dans tous les cas, des hommes en civil ont tiré et tué les victimes de véhicules en mouvement.

Des militants du sud de l’Irak ont ​​déclaré que le manque de suivi par les forces de sécurité pour enquêter sur les meurtres de personnes spécifiques entretient une atmosphère de méfiance entre les manifestants et les autorités. Les mécontents imputent les meurtres principalement aux milices soutenues par l’Iran.

Le journaliste d’Associated Press Murtada Faraj a contribué à ce bureau depuis Bagdad.