Les assassins de Fatima l’ont étouffée pour une fouille policière intense

Mario Reyes et Gladys Hernández ont avoué avoir tué la fille Fatima. Ils ont utilisé une ceinture pour obstruer les voies respiratoires et la tuer. Le couple meurtrier n’avait aucune compassion quand il a tué Fatima.

Les Assassins de Fatima ils ont avoué les détails du meurtre horrible et de la torture de la fillette de sept ans, devant les autorités policières mexicaines après avoir été capturés.

La révélation de la Assassins de Fatima Il a quitté toute la population du Mexique et du reste du monde touché par la cruauté commise contre une fille innocente, mettant fin à son désir de vivre et de réaliser ses rêves.

Les Assassins de Fatima, Mario Reyes et Gladys Hernández, n’avaient aucune compassion pour la Mexicaine.

Au cours de l’interrogatoire de police, Gladys Hernández a confirmé qu’elle était la personne qui avait remis la fille à Mario Reyes, après avoir menacé d’agresser et d’abuser sexuellement ses deux enfants.

De cette façon, Gladys Hernández s’est impliquée dans le crime de la Mexicaine et n’a pu s’échapper.

La femme a déclaré que Mario Reyes avait exigé une jeune petite amie, et lorsqu’elle a vu la fille, elle savait qu’elle était une bonne proie pour remplir le mandat qui sauverait ses enfants d’une mort annoncée, selon le journal El Universal de México.

De même, Gladys Hernández a déclaré qu’elle avait kidnappé la Mexicaine parce que sa famille ne lui prêtait pas attention.

Les Assassins de Fatima ils ont poursuivi leur plan macabre et sombre après avoir kidnappé la mexicaine.

Photo / Capture du monde hispanique

A propos, Gladys Hernández, a également contribué à l’enquête policière selon laquelle Mario Reyes, après avoir en sa possession le corps faible de la Mexicaine, a placé une nouvelle robe qu’il avait précédemment achetée et peint ses petits ongles.

Mais ce n’est pas tout, dans ses déclarations effrayantes, Gladys Hernandez a révélé qu’elle avait elle-même étouffé la fillette de sept ans avec une ceinture, obstruant ses voies respiratoires jusqu’à ce qu’elle succombe.

Plus tard, Gladys Hernández a exprimé un profond regret, car selon elle, elle avait peur et ne voulait pas que Mario Reyes attaque ses enfants.

Ils ont jeté son corps dans un désert

Après avoir arraché sa vie, le Assassins de Fatima ils ont jeté le petit corps froid de la fille vers un terrain vague, situé près de l’école où elle a étudié et à quelques pâtés de maisons de sa résidence, dans le quartier de Tulyehualco, dans le sud de Mexico.

Ali a été retrouvée trois jours après sa disparition des bras de sa mère, survenue le 11 février 2020.

Le corps sans vie de la Mexicaine était à l’intérieur d’un sac en plastique nu avec des signes de violence.

Les Assassins de Fatima, Mario Reyes et Gladys Hernández, n’ont jamais pensé que certains de leurs proches découvriraient d’autres détails de ce terrible crime.

Photo / Capture du monde hispanique

Irma Reyes Castañeda, parente de l’un des Assassins de Fatima, Il a souligné à Televisa que le couple répudiable avait tué la Mexicaine après s’être rendu compte que les autorités de police étaient déjà sur place.

Comme vous vous en souviendrez, Mario Reyes et Gladys Hernández ont été arrêtés mercredi soir pour enlèvement, viol et meurtre de la Mexicaine.

Les yeux de Fatima Cecilia Aldrighett Anton resteront fermés pour toujours, tandis que ses proches se souviendront d’elle sur une photo avec son immense sourire qui la caractérisait.

Mario Reyes et Gladys Hernández ont avoué avoir tué la fille Fatima.

À la fin de la vidéo, des centaines de personnes licencient la Mexicaine dans un cimetière avec de la musique, des chansons et des ballons blancs qui soulignent la richesse de sa pureté. Paix à votre âme.