Les astronautes de l'ISS aident à suivre le voyage du Père Noël en direct

Depuis des décennies, l'armée américaine aide à suivre en direct les voyages du Père Noël. Mais cette année, pour la première fois, il a reçu une assistance de haut vol pour s'assurer que la distribution des cadeaux se déroule sans problème: celle des astronautes de la Station spatiale internationale (ISS).

"Nous avons obtenu la confirmation visuelle que le Père Noël voyage actuellement en Inde!", A annoncé à 17h00 l'astronaute américain Andrew Morgan dans une vidéo tournée en apesanteur sur l'ISS.

La station, située à 400 km de la Terre, offre aux astronautes "un point d'observation idéal pour suivre le Père Noël lors de son tour du monde", a expliqué la sécurité aérienne des États-Unis et du Canada (Norad), remerciant le colonel Morgan et son équipe pour cette collaboration sans précédent.

Les informations recueillies ensemble vous permettent de visualiser, en direct et en 3D, le parcours du célèbre homme barbu sur le site www.noradsanta.org, consulté par plus de 20 millions de personnes chaque Noël.

Sur un traîneau tiré par neuf rennes, et avec un sac plein de cadeaux, le Père Noël s'est approché mercredi à 00H48 GMT à Punta Arenas, dans la pointe sud du Chili, et avait déjà livré plus de 4,3 millions de cadeaux, après son départ à 09h30 GMT North Pole

Le ministère de l'Agriculture des États-Unis avait déclaré dans un communiqué avoir autorisé l'entrée sur le territoire national des rennes du Père Noël, après avoir vérifié qu'ils avaient leurs vaccins à jour.

Cette tradition américaine a commencé en 1955, après une erreur d'un journal local du Colorado, qui a publié une annonce de la chaîne de magasins Sears dans laquelle les clients étaient invités à communiquer avec le Père Noël par téléphone. Le numéro donné, par erreur, était le téléphone rouge de Norad.

Harry Shoup, l'officier de garde qui a répondu au premier appel d'un enfant demandant le Père Noël, a ordonné à ses hommes, après la confusion initiale, de rendre compte de l'emplacement du vieil homme barbu.

Actuellement, de nombreux bénévoles aident les militaires à répondre aux appels et aux courriels des enfants.

Le président et la première dame joignent traditionnellement ces efforts en répondant à certaines communications.

Donald Trump, qui a souhaité "Joyeux Noël" à ses compatriotes depuis sa résidence de Mar à Lago, en Floride, n'a pas précisé s'il contribuerait à perpétuer cette tradition.