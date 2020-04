Les astronomes combattent les explorateurs de l’espace pour accéder à l’autre côté de la Lune

Alors que les pays et les entreprises privées se précipitent pour retourner sur la Lune, la nécessité de protéger la face cachée de la Lune – l’hémisphère du compagnon de la Terre qui fait toujours face à notre planète – ne cesse de croître. Pendant des décennies, les scientifiques ont fait valoir que la combinaison unique d’accessibilité et d’isolement de l’autre côté en faisait un terrain vital pour une pléthore d’activités scientifiques spatiales. Néanmoins, le rythme accéléré de l’exploration lunaire publique et privée pourrait bientôt submerger ce point de vue.

Au moins, cette possibilité est redoutée par Claudio Maccone, scientifique spatial à l’Institut national italien d’astrophysique. Il est également membre de l’Académie internationale d’astronautique (IAA), qui a fait part de ses préoccupations – et des solutions potentielles – lors d’une réunion tenue par téléconférence le 25 mars.

L’approche préférée de Maccone pour préserver le caractère sacré de l’autre côté serait un cercle dit antipode, ou PAC, un morceau de terrain circulaire mesurant environ 1 820 kilomètres de diamètre dans cet hémisphère. Près du site proposé par le PAC se trouve le cratère de 80 km de large de Daedalus, une caractéristique lunaire avec un rebord suffisamment haut pour agir comme un bouclier contre les interférences électromagnétiques pour tous les observatoires astronomiques situés à l’intérieur. “Nous voulons protéger le côté lunaire – qui est idéal pour un futur radiotélescope ou des détecteurs multiéléments – de toute pollution radioélectrique d’origine humaine”, a déclaré Maccone.

Une nouvelle frontière sans règles?

Transformer le PAC ou toute autre proposition de protection de l’autre côté en plus qu’un rêve de pipe, cependant, est loin d’être facile, surtout au milieu de la «ruée vers la lune» des temps modernes. Ce facteur «complique énormément les choses» parce que les États-Unis, la Chine, la Russie et d’autres pays spatiaux élaborent maintenant leurs plans lunaires, dit Maccone. “Mon intention est d’entamer des négociations” pour une sorte de stratégie de protection immobilière afin de garder une tranche sélective de la lune éloignée sans bruit radioélectrique “alors que nous sommes encore à temps pour le faire!”

Le cadre politique des garanties lunaires a été établi en 1967 avec la signature du Traité sur l’espace extra-atmosphérique des Nations Unies, qui interdit, entre autres, à tout pays lié par un traité de monopoliser la Lune, en totalité ou en partie, à des fins économiques Gain. “En 1967, cependant, il était difficile d’envisager une époque où les investisseurs privés pourraient atteindre la Lune par leurs propres moyens”, explique Maccone. “Donc, personne ne sait ce qui se passera lorsque certains investisseurs privés atterriront sur la lune.”

Certains ont déjà essayé: témoin la tentative de touché ratée de l’an dernier par l’atterrisseur lunaire israélien Beresheet, un projet public-privé qui a fait atterrir des micro-organismes robustes appelés tardigrades sur la surface de la lune, surface, ce qui a soulevé des questions de lois internationales concernant l’espace. Un Maccone troublé soutient qu’il pourrait bientôt y avoir des entreprises lunaires commerciales qui bafoueraient les restrictions basées sur les traités en épousant l’affirmation «Nous avons de l’argent et polluons à notre guise».

«Ce n’est pas ce que disent les investisseurs privés, mais c’est mon interprétation de ce qu’ils signifient», dit Maccone. “Et c’est une triste phrase, à mon avis.” Alors, peut-on faire confiance aux entreprises privées pour rester volontairement loin d’une zone telle qu’un PAC sur la face cachée de la Lune? «Presque certainement pas», dit-il. Par conséquent, il est impératif de parvenir à une sorte d’accord international dès que possible.

«Le Comité des Nations Unies sur les utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique devrait approuver le PAC», affirme Maccone, notant qu’il a informé le comité de cette idée il y a près de dix ans. “Ces questions sont juridiquement incertaines”, ajoute-t-il.

Dans une allocution aux participants à la réunion de mars de l’IAA, Jan Wörner, chef de l’Agence spatiale européenne, a déclaré que les secteurs privé et public devraient soutenir les réglementations visant à protéger la Lune pour une utilisation partagée. Plus précisément, a-t-il déclaré, il faut veiller à installer des relais de communication vers et depuis le côté éloigné, qui ne peuvent actuellement pas être directement contactés depuis la Terre.

“De mon point de vue”, a déclaré Wörner, “cela nécessite une coordination … Nous avons besoin d’une certaine réglementation”, et cette réglementation devrait être définie dès que possible. Ce qui doit être évité, a-t-il dit, est un libre-service dans lequel chaque entité crée son propre schéma de communication distinct pour la face lunaire, formant un enchevêtrement de systèmes qui pourrait rendre les observations scientifiques utiles encore plus difficiles à réaliser.

Grands plans pour une lune bleue

Un autre participant influent à la réunion de l’IAA était Steve Squyres, scientifique en chef de la société aérospatiale basée à Kent, Washington, Blue Origin, qui est soutenu par des milliards de dollars de Jeff Bezos de la renommée et de la fortune d’Amazon. Les ambitions de Blue Origin incluent le développement d’une nouvelle fusée lourde, baptisée New Glenn, qui peut envoyer l’atterrisseur Blue Moon en préparation de la société à notre satellite naturel.

La toute première fois que l’atterrisseur Blue Moon vole, a déclaré Squyres, il sera capable de livrer deux tonnes métriques à la surface lunaire – et d’autres améliorations de sa capacité de chargement sont déjà prévues. «Nous nous attendons à ce que cela change la donne pour l’exploration lunaire. J’encourage tous mes collègues de la communauté scientifique à commencer à voir grand », a-t-il ajouté.

Squyres a déclaré que l’engin pouvait atterrir presque n’importe où sur la lune, y compris l’intégralité du côté éloigné. “Il s’agit d’un véhicule capable de soutenir une exploration lunaire éloignée substantielle à l’avenir”, a-t-il déclaré. Les scientifiques lunaires planifient déjà des charges utiles potentielles pour Blue Moon, a ajouté Squyres, comme le Farside Array for Radio Science Investigations of the Dark Ages and Exoplanets, heureusement raccourci à FARSIDE. Proposé par Jack Burns de l’Université du Colorado Boulder et Gregg Hallinan du California Institute of Technology, ce projet naissant financé par la NASA serait un réseau d’antennes radio basse fréquence déployées par mobile pour étudier les premiers univers et mondes en orbite autour d’autres étoiles. . De plus, FARSIDE pourrait être utilisé pour observer une grande variété d’objets et de phénomènes dans et autour de notre propre système solaire.

Pour toute l’humanité

“Mon objectif en tant que scientifique en chef chez Blue Origin est de faire [it] la société aérospatiale dans le monde la plus engagée dans la science », a déclaré Squyres aux participants à la réunion de l’IAA. «Pour le côté lunaire, nous nous engageons à préserver un environnement radio-silencieux pendant que nous y livrons des charges utiles. Nous sommes également heureux de participer aux discussions internationales sur la façon de protéger la radioastronomie à la surface lunaire. »

Pendant ce temps, Maccone est déterminé à ce que tous les futurs planificateurs doivent donner la priorité à la préservation des précieuses ressources spatiales qui ne sont toujours pas polluées par l’humanité. Travaillant sur ce problème pour l’IAA depuis les années 1990, il estime que seule l’ONU pourrait avoir une autorité suffisante pour protéger le côté éloigné et garder son environnement sans bruit radio unique en toute sécurité. “Mais le temps, c’est de l’argent, et les” colons lunaires “pourraient bien atteindre la lune avant que les Nations Unies ne se mettent d’accord sur une décision officielle concernant la protection de l’autre côté”, conclut-il.