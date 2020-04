Les astronomes détectent le “chaînon manquant” des trous noirs: ni trop grands ni trop petits

WASHINGTON, 3 avril (.) – Les scientifiques ont détecté un trou noir de taille moyenne – considéré comme le “chaînon manquant” dans la compréhension de ces géants célestes – qui anéantissait une malheureuse étoile trop proche.

En utilisant les données du télescope spatial Hubble et de deux observatoires de rayons X, les chercheurs ont déterminé que ce trou noir est plus de 50000 fois la masse de notre Soleil et à 740 millions d’années-lumière de la Terre, dans une galaxie naine avec beaucoup moins d’étoiles. que notre Voie lactée.

Les trous noirs sont des objets extrêmement denses qui ont une attraction gravitationnelle si puissante que même la lumière ne peut leur échapper.

C’est l’un des rares trous noirs de “masse intermédiaire” jamais identifiés, de taille beaucoup plus petite que ceux “supermassifs” – situés au centre de grandes galaxies – mais considérablement plus grands que ceux dits “stellaires”, formés par l’effondrement de grandes étoiles individuelles.

“Nous confirmons qu’un objet que nous avons découvert à l’origine en 2010 est sans aucun doute un trou noir de masse intermédiaire qui a détruit et englouti une étoile mourante”, a déclaré l’astrophysicienne Natalie Webb de l’Université de Toulouse et co-auteur de l’étude publiée cette semaine dans Astrophysical Journal Letters. .

L’étoile avait probablement environ un tiers de la masse du Soleil, a-t-il ajouté.

Webb a déclaré que les scientifiques recherchaient des trous noirs de masse intermédiaire depuis quatre décennies et que seuls 10 bons exemples étaient connus, bien qu’il puisse y en avoir plus.

“C’est pourquoi en trouver un est si important. En outre, un trou noir avalant une étoile est quelque chose qui ne se produit en moyenne qu’une fois tous les 10 000 ans environ dans une galaxie particulière, ce sont donc des événements inhabituels”, a-t-il ajouté.

Le trou noir supermassif au cœur de la Voie lactée est 4 millions de fois la masse du Soleil et à 26 000 années-lumière de la Terre. Le trou noir stellaire le plus proche se trouve à environ 6 000 années-lumière, une mesure qui indique la distance parcourue par la lumière en un an (9,5 billions de kilomètres).

Webb a qualifié les trous noirs intermédiaires de «chaînon manquant» pour comprendre la portée de ces objets. Les scientifiques savent comment les étoiles – entre trois et 100 fois la masse du Soleil – se forment, mais pas comment ce processus se produit dans les intermédiaires, bien qu’ils soupçonnent que les supermassifs proviennent de leurs frères et sœurs de taille moyenne.

“Sans trouver ces objets, il était impossible de valider cette théorie”, a-t-il déclaré.

Les trous noirs de taille intermédiaire sont restés insaisissables.

“La meilleure explication est qu’ils se trouvent principalement dans un environnement dépourvu de gaz, ce qui laisse des trous noirs sans matériau à consommer et donc avec peu de rayonnement à émettre, ce qui peut considérablement entraver leur vision”, a déclaré Dacheng Lin. , astronome à l’Université du New Hampshire et directrice de l’étude.

