Les astronomes ont enfin trouvé le bord de la Voie lactée

Notre galaxie est beaucoup plus grande qu’il n’y paraît. De nouveaux travaux révèlent que la Voie lactée s’étend sur près de 2 millions d’années-lumière, plus de 15 fois plus large que son disque en spirale lumineux. Le nombre pourrait conduire à une meilleure estimation de la masse de la galaxie et du nombre d’autres galaxies en orbite.

Les astronomes savent depuis longtemps que la partie la plus brillante de la Voie lactée, le disque d’étoiles en forme de crêpe qui abrite le soleil, mesure environ 120 000 années-lumière (SN: 8/1/19). Au-delà de ce disque stellaire se trouve un disque de gaz. Un vaste halo de matière noire, vraisemblablement plein de particules invisibles, engloutit les deux disques et s’étend bien au-delà (SN: 10/25/16). Mais comme le halo sombre n’émet aucune lumière, son diamètre est difficile à mesurer.

Maintenant, Alis Deason, astrophysicienne à l’Université de Durham en Angleterre, et ses collègues ont utilisé des galaxies proches pour localiser le bord de la Voie lactée. Le diamètre précis est de 1,9 million d’années-lumière, donne ou prend 0,4 million d’années-lumière, rapporte l’équipe le 21 février dans un article publié sur arXiv.org.

Pour mettre cette taille en perspective, imaginez une carte dans laquelle la distance entre le soleil et la Terre n’est que d’un pouce. Si le cœur de la Voie lactée était au centre de la Terre, le bord de la galaxie serait quatre fois plus éloigné que la lune ne l’est réellement.

Pour trouver le bord de la voie lactée, l’équipe de Deason a effectué des simulations informatiques de la façon dont les galaxies géantes comme la forme de la voie lactée. En particulier, les scientifiques ont recherché des cas où deux galaxies géantes sont apparues côte à côte, comme la Voie lactée et Andromède, notre voisin géant le plus proche, parce que la gravité de chaque galaxie tire sur l’autre (SN: 5/12/15). Les simulations ont montré que juste au-delà du bord du halo sombre d’une galaxie géante, les vitesses des petites galaxies proches chutent fortement (SN: 3/11/15).

En utilisant les observations du télescope existantes, Deason et ses collègues ont trouvé un plongeon similaire dans les vitesses des petites galaxies près de la Voie lactée. Cela s’est produit à une distance d’environ 950 000 années-lumière du centre de la Voie lactée, marquant le bord de la galaxie, disent les scientifiques. Le bord est 35 fois plus éloigné du centre galactique que le soleil.

Bien que la matière noire constitue la majeure partie de la masse de la Voie lactée, les simulations révèlent que les étoiles devraient également exister à ces distances éloignées. «Les deux ont un avantage bien défini», explique Deason. «Le bord des étoiles est très net, presque comme si les étoiles s’arrêtaient à un rayon particulier.»

À l’avenir, les astronomes pourront affiner l’emplacement du bord de la Voie lactée en découvrant de petites galaxies supplémentaires à proximité. Les astronomes pourraient également rechercher des étoiles individuelles à la frontière, explique Mike Boylan-Kolchin, astrophysicien à l’Université du Texas à Austin, qui n’était pas impliqué dans l’étude. Les étoiles les plus éloignées seront très sombres, mais les futures observations devraient pouvoir les trouver.

La mesure devrait également aider les astronomes à découvrir d’autres propriétés galactiques. Par exemple, plus la Voie lactée est grande, plus elle est massive – et plus il devrait y avoir de galaxies autour d’elle, explique Rosemary Wyse, astronome à l’Université Johns Hopkins qui ne faisait pas partie du nouveau travail. Jusqu’à présent, il existe environ 60 satellites connus de la Voie lactée, mais les astronomes soupçonnent que beaucoup d’autres attendent d’être découverts.