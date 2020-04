Les astronomes ont peut-être capturé la toute première image de l’exoplanète Proxima C à proximité

Peu est plus attrayant que la perspective de voir des mondes extraterrestres autour d’autres étoiles – et peut-être même un jour d’étudier de près leur atmosphère et de cartographier leur surface. De telles observations sont extrêmement difficiles, bien sûr. Bien que plus de 4000 exoplanètes soient maintenant connues, la grande majorité d’entre elles sont trop éloignées et obscures pour que nos meilleurs télescopes puissent discerner les reflets de leur étoile hôte. Les exoplanètes proches de notre système solaire offrent cependant des opportunités d’imagerie plus faciles. Et aucun monde n’est plus proche de nous que ceux pensés en orbite autour de la naine rouge fraîche et faible Proxima Centauri, l’étoile la plus proche de notre soleil à 4,2 années-lumière.

En 2016, les astronomes ont découvert la première planète connue de ce système: Proxima b. Mais en raison de son orbite de 11 jours près de Proxima Centauri, Proxima b est un mauvais candidat pour l’imagerie. Proxima c, en revanche, offre de bien meilleures chances. Annoncée en 2019, sur la base de preuves quelque peu circonstancielles, la planète reste non confirmée. S’il est réel, il est estimé être plusieurs fois plus massif que la Terre – une soi-disant super Terre ou mini Neptune – et en orbite autour de Proxima Centauri à environ 1,5 fois l’intervalle entre la Terre et le soleil. Sa taille et sa distance de son étoile font du monde une cible tentante pour les projets d’imagerie exoplanète actuels et à venir. Maintenant, dans un nouveau papier préimprimé accepté pour publication dans la revue Astronomy & Astrophysics, certains astronomes disent qu’ils auraient peut-être pu voir Proxima c pour la première fois.

«Cette planète est extrêmement intéressante car Proxima est une étoile très proche du soleil», explique Raffaele Gratton de l’Observatoire astronomique de Padoue en Italie, qui est l’auteur principal de l’étude. “L’idée était que puisque cette planète est [far] de l’étoile, il est possible qu’elle puisse être observée en imagerie directe. Nous avons trouvé un candidat raisonnable qui semble avoir vraiment détecté la planète. »

L’année dernière, Gratton et son équipe ont été alertés pour la première fois de la possibilité d’imager la planète par Mario Damasso de l’Observatoire astrophysique de Turin en Italie, qui était le principal auteur de l’article original sur la découverte possible de Proxima c. Damasso et ses collègues ont présenté des preuves de l’existence de Proxima c sur la base du vacillement révélateur de son étoile, qu’ils ont déduit causé par l’attraction d’une planète en orbite invisible. Pour confirmer l’existence d’un monde de cette manière, il faut voir la même oscillation se reproduire – et encore – dans un processus qui prend souvent plusieurs mois, voire des années. Damasso s’est demandé s’il pouvait y avoir un autre moyen. Ainsi, il a demandé à Gratton et à son équipe de parcourir les données de l’instrument SPHERE (Spectro-Polarimetric High-Contrast Exoplanet Research) sur le Very Large Telescope (VLT) de l’Observatoire européen austral au Chili pour voir s’ils pouvaient réellement voir la planète. «Dès que notre article sur Proxima c a été examiné pour publication, j’ai contacté [Gratton] pour discuter de la possibilité de pousser SPHERE à ses limites », explique Damasso. “Le [planetary] système est tellement cool qu’il vaut la peine d’essayer d’autres techniques. »

Si vous plissez les yeux un peu en regardant les données SPHERE, une image de la mystérieuse planète semble nager. En se concentrant sur la position et la séparation prévues de Proxima c par rapport à son étoile dans plusieurs images infrarouges empilées de SPHERE, Gratton et ses collègues ont pu repérer 19 apparences potentielles de la planète à travers plusieurs années d’observations de routine. Parmi ces détections candidates, une s’est révélée particulièrement séduisante: elle est apparue dans les images environ six fois plus lumineuse que leur «bruit», c’est-à-dire la lumière indésirable provenant d’artefacts ou d’étoiles de fond. «C’est un candidat possible qui a une faible probabilité d’être une fausse alarme», explique Emily Rickman de l’Observatoire de Genève, qui est co-auteur du document.

Si cette détection est authentique, elle pose des questions intrigantes. L’objet supposé être la planète serait au moins sept fois plus masse de la Terre – assez grande pour la placer fermement au-delà de la catégorie de la super Terre. «Ce serait certainement une sorte de mini Neptune», explique Sara Seager, professeur de sciences planétaires au Massachusetts Institute of Technology, qui n’était pas impliqué dans le nouveau document. L’objet semble également être 10 à 100 fois plus lumineux qu’une planète de sa masse. Cette luminosité, expliquent les auteurs de l’étude, pourrait provenir d’une grande quantité de poussière entourant la planète, peut-être dans un vaste système d’anneaux trois à quatre fois plus grand que celui de Saturne. Pour certains, cette situation semble trop étrange pour être vraie.

«Ce serait un énorme système d’anneaux autour d’une étoile relativement ancienne», explique l’astrophysicien Bruce Macintosh de l’Université de Stanford, qui ne faisait pas non plus partie du travail. «Il est certainement possible que des choses comme celle-ci existent. Mais pour que votre première détection de quelque chose comme ça ait ce système d’anneaux massif, vous devez postuler un univers dans lequel la plupart des planètes de la taille de Neptune ont des systèmes d’anneaux massifs énormément plus grands que ceux de Saturne. Et cela semble être un univers improbable où vivre. »

Si elle est authentique, cette détection – cette image – aurait de profondes implications pour notre compréhension de notre système planétaire voisin le plus proche. Cela nous donnerait une preuve définitive de l’existence de Proxima c et fournirait également l’angle sous lequel la planète tourne autour de son étoile, par rapport à la nôtre – quelque chose que regarder les oscillations d’une étoile seule ne peut pas fournir. La détection garantirait également que nous pourrions bientôt étudier l’atmosphère de la planète avec une nouvelle génération d’observatoires puissants, comme le prochain European Extremely Large Telescope (E-ELT) et le Wide-Field Infrared Survey Telescope (WFIRST) de la NASA.

Peut-être plus important encore, le fait de fixer Proxima c révélerait probablement l’angle orbital de Proxima b, car les planètes devraient orbiter dans le même plan que celles de notre système solaire. Cette information, couplée aux oscillations que Proxima b soulève sur son étoile, nous indiquerait que le monde doit se situer entre 1,5 et 1,8 fois la masse de la Terre, ce qui nous permettrait d’affiner les théories sur ses caractéristiques. Une telle masse «soulignerait fortement le fait [that Proxima b] est rocheuse », explique Elizabeth Tasker, scientifique exoplanète à la Japan Aerospace Exploration Agency, qui n’a pas participé à l’étude. En plus de notre connaissance que Proxima b orbite dans la zone habitable de son étoile, où l’eau liquide et donc la vie telle que nous la connaissons peuvent exister, la preuve que le monde est rocheux le catapulterait au sommet de la liste des exoplanètes prometteuses de tout astrobiologiste.

Ces possibilités spectaculaires appellent cependant un scepticisme aux yeux d’acier. En effet, les auteurs du nouvel article reconnaissent qu’il y a de fortes chances que leur image ne soit pas du tout une planète, mais plutôt juste un bruit aléatoire dans les données. Ils notent également que le mouvement apparent de leur planète putative entre en conflit avec des estimations antérieures de la position de Proxima c, basées sur des observations de son étoile faites par le vaisseau spatial Gaia de l’Agence spatiale européenne. Ainsi, d’autres astronomes traitent la découverte potentielle avec beaucoup de prudence. “Il m’est difficile de conclure que [this] est une détection décisive », explique Thayne Currie, scientifique exoplanète au Ames Research Center de la NASA, qui ne faisait pas non plus partie du travail.

Malheureusement, la fermeture mondiale en cours en réponse à la pandémie de COVID-19 signifie que le résultat ne peut pas être vérifié pour le moment, car la plupart des observatoires du monde – y compris le VLT – ne sont pas opérationnels. “Il pourrait être [confirmed or refuted] demain, mais les observatoires sont fermés », explique l’astronome Guillem Anglada-Escudé, qui a dirigé la découverte de Proxima b en 2016 et n’a pas été impliqué dans la nouvelle étude. Le temps presse pour un suivi immédiat: en juillet Proxima Centauri passera hors de vue derrière notre soleil jusqu’en février 2021.

Donc pour l’instant, la perspective de voir Proxima c pour la première fois reste une possibilité séduisante mais insaisissable. Même si elle se révèle être un mirage – une fausse alarme astronomique – cette détection potentielle est peu susceptible d’atténuer l’enthousiasme pour d’autres études. D’autres équipes réessayeront avec les instruments à venir, plus avancés que SPHERE, fonctionnant sur des télescopes surdimensionnés tels que l’E-ELT. Mais si la détection est réelle, ce dont Gratton dit qu’il est «aux deux tiers» confiant, ce serait un premier aperçu historique d’une planète en orbite le plus proche de la nôtre. “Si c’est vrai, c’est très excitant”, dit Anglada-Escudé.