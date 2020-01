Les athlètes paralympiques se reflètent dans quatre histoires dans Capaces | Sports pratiques

Le cinéaste Roman Peris Il a été chargé de représenter dans quatre histoires de surmonter les athlètes paralympiques espagnols, chacun d’eux dans un court métrage, qui forment le Projet capable, promu par la société Pascual Quality.

Le triathlète Eva Moral, l’athlète Lea Beel, les frères Pablo et Alejandro Zarzuela, présider les joueurs de basket, et aussi l’athlète Sara Andres Il y a cinq grands athlètes, dont les histoires, leur vie, ont été recréées dans ces enregistrements, tous sous la devise “Si vous proposez, vous pouvez l’obtenir.”

Tous les 15 jours

Les courts métrages seront diffusés via les comptes Qualité Pâques sur les réseaux sociaux et YouTube. Le premier a été publié ce jeudi, et le reste sera tous les quinze jours.

Pour le président de l’entreprise, Thomas Easterl, il s’agit de “héros silencieuxs »de ceux qui ont souligné qu’avec cette initiative la firme entend contribuer« à normaliser »sa situation, en facilitant que« beaucoup de gens qui ne sont pas habitués »à s’informer sur ce type d’histoires puissent le faire.

Le président du Comité paralympique espagnol a assisté à l’événement, Miguel Carballeda, ainsi que la secrétaire générale du Conseil supérieur du sport (CSD), Victoria Cabezas, qui a influencé la longue histoire de la qualité de Pâques en tant que sponsor à travers différents programmes de soutien.

Les protagonistes de cette série de shorts ont affirmé lors de la présentation du projet qu’ils étaient traités comme des athlètes “pas de nom de famille», Étant donné que leurs efforts et leur entraînement sont égaux à ceux des autres athlètes professionnels, et qu’ils ont influencé l’importance que le sport a eu dans leur vie pour démontrer qu’il est possible de briser tous les obstacles.

«Ils ont des histoires passionnantes, comme ils disent, la réalité dépasse la fiction. La seule différence par rapport aux autres œuvres est que leurs histoires sont réelles, ce ne sont pas des acteurs », explique Romano, réalisateur de films tels que« Les mercredis n’existent pas »et« Huit citations ».

