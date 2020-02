Les audios scandaleux d’Anamá Ferreyra sur le mariage d’Eduardo Costantini et d’Elina Fernández

Lors d’une cérémonie intime devant une cinquantaine d’invités au Palais d’Alvear, où les cadeaux n’étaient pas acceptés (“Le meilleur cadeau est votre présence”, chaque assistant a été clarifié), Eduardo Constantini et Elina Fernández Fantacci Ils ont dit oui ce samedi 22 février. Le célèbre homme d’affaires, 73 ans, et le mannequin, 30 ans, ont officialisé leur caution après neuf mois de fréquentation. Ils s’étaient rencontrés au bar Malba. Mais selon Anamá Ferreyra, l’homme d’affaires et sa fiancée ils ne s’y sont pas rencontrés par hasard, mais pour un “plan directeur” préparé par Fernández Fantacci.

La révélation vient de trois audios scandaleux que le chauffeur brésilien a envoyé à une personne proche le lendemain du mariage. Teleshow eu accès à ces enregistrements, dans lesquels Ferreyra a, entre autres, qu’un jour, il croyait que Constantini était “le grand-père d’Elina” et explique quel était son “plan” pour conquérir l’homme d’affaires.

Connu comme peu dans le monde de la mode, d’où est sortie Elina, la panéliste de Tard mais tôt Elle commence dans les audios mettant en évidence la décision du jeune mannequin. “Dans quelle mesure Elina a réussi, dans quelle mesure elle l’a fait”, se souvient-il, pour raconter immédiatement une anecdote.

Cela s’est produit lors d’un défilé à Mar del Plata, apparemment organisé par Hector Vidal Rivas, tout en s’abstenant de donner des détails sur la date. Ce jour-là, Ferreyra était avec sa fille, Taino Laurino Ferreyra, à la recherche d’un endroit pour s’asseoir. Je voulais le faire à une table où “tout le monde était”. Le problème s’est posé là aussi “J’étais un vieil homme assis au milieu de deux chaises vides”, comme il s’en souvient.

Quelqu’un lui dit: “(Ce ‘vieil homme’) est quelque chose d’Elina.” Et Anamá est allé la chercher. “Elina, pouvez-vous demander à votre grand-père de diriger une chaise?” Il a demandé. “Ce n’est pas mon grand-père, Anamá , elle est mon mari “, a-t-elle précisé, tandis qu’à ses côtés Taína” meurt presque, se décompose “. Le chauffeur ne l’a pas cru.” Elina, ne me baise pas … Pas même ton père ne peut l’être! “. “Eh bien, j’aime les vieillards …” reconstruisit le modèle.

Malgré cette confusion, Ferreyra ne cesse à aucun moment de revendiquer les actions de Fernández, dont – dit-il – a élaboré «un plan directeur» digne de l’assaut contre la Banque de Rio – selon son allégorie – pour attirer d’abord l’attention de Costantini, puis, votre estime Et il approfondit: «Elle allait presque tous les jours boire quelque chose à Malba. Il avait fait toute une recherche (recherche) et avait vu qu’il était célibataire. Non pas que le gars l’ait vue un jour à Malba et soit tombé amoureux. Il la voyait souvent à Malba: regardez, regardez, regardez … “.

À partir de ce moment, selon les mots d’Anamá, Fernández – né à Mendoza mais résidant à Buenos Aires depuis une décennie – serait issu de Costantini – dont le patrimoine est d’environ 1 200 millions de dollars –, a mené sa carrière de mannequin: “J’ai tout aidé pour que, bon …”, glisse la conductrice. Et comment l’histoire s’est-elle terminée? “Mariage à l’Alvear à 18 heures, Vermouth, frites et bon show!“, A célébré Anamá, qui – à regret – a exprimé un souhait:” Je ne peux pas le faire non plus. Je suis ici. Je veux que quelqu’un me prenne en affaires quelque part! », A-t-il plaisanté.

Mais également, l’ancien modèle a glissé que Elina ne peut pas être une mère avec Costantini. “Il ne pourra pas avoir d’enfants parce que le Brésilien qui était marié avec lui (il parlera de Clarice Tavares) lui a fait faire le «vase… co… il a pris», une telle chose », a-t-il expliqué, se référant à une prétendue vasectomie.

Ici, l’enregistrement complet des audios d’Anamá Ferreyra:

“Je parlais à un ami maintenant parce que Lina … à quel point Lina a bien fait, à quel point elle l’a fait. Il ne pourra pas avoir d’enfants, car le Brésilien qui était marié avec lui lui a fait faire le “vase … co … pris” (par vasectomie), une chose pareille. Mais Elina, je racontais une histoire maintenant, il y a quelque temps, à un ami, que quand je suis allé à Mar del Plata pour le défilé de … de … de … de Vidal, je ne sais pas, j’étais Jorge je pense, non, Jorge n’était plus, je suis allé à … à … Je voulais m’asseoir à une table que tout le monde était, et il y avait un vieil homme assis au milieu de deux chaises, tu as vu, vide, et que sais-je. Ensuite, j’allais m’asseoir et … et … être à la table d’Elina. Et puis ils m’ont dit: “(Cet homme) est quelque chose d’Elina.” Puis je suis allé dire à Elina, qu’il y avait Taína à côté d’elle, Taína est presque morte, elle est tombée en panne, Taina était là, nous y étions, et je dis: “Elina, pouvez-vous demander à votre grand-père de diriger une chaise?” (rires) Et Elina me regarde et dit: “Ce n’est pas mon grand-père, Anamá, c’est mon mari.” “Elina, ne me baise pas …” “Non, non, c’est mon mari.” Je dis … c’est pourquoi je dis: “Même ton père ne peut pas l’être!” “Eh bien, j’aime les vieillards …”

“Le vieil homme, le vieil homme, le vieil homme … le vieil homme a payé Vidal, a tout payé, a tout aidé pour que, eh bien … Mais Elina plus tard, Elina a fait un plan directeur, les gars, je la félicite, mais le félicitations Il a fait un plan … avez-vous vu l’assaut contre la Banque de Rio? Eh bien, c’est un plan de cette enseignante, car elle est allée presque tous les jours, je sais, apporter quelque chose à Malba, parce qu’elle avait fait beaucoup de recherches, et avait vu qu’il était célibataire, et qu’il allait emmener quelque chose à Malba. Non pas que le gars l’ait vue un jour à Malba et soit tombé amoureux. Il l’a vue là-bas, fréquemment, à Malba: regardez, regardez, regardez … mariage hier, à Alvear, à 6 heures de l’après-midi, vermouth, frites et bon spectacle!

“Je ne peux pas non plus.” Je suis ici. Je veux que quelqu’un me prenne en affaires quelque part! (rires)