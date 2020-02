Les auditeurs détectent les paiements d’Osasuna pour 2,3 millions d’euros sans justification | Réseaux sociaux sportifs

Les techniciens de BDO Auditors chargés de réaliser un audit complémentaire d’Osasuna pour le compte de La Liga ont assuré que le Club avait payé 1,4 million d’euros en espèces à Flefield et 900 000 euros à deux agents immobiliers qui n’étaient pas dûment justifié et n’a pas pu confirmer que le service était fourni pour ces paiements.

Carlos de Corral et Francisco Javier Espel ont déposé ce matin en tant que témoins dans le procès contre six anciens dirigeants d’Osasuna, trois anciens joueurs de Betis et deux agents immobiliers accusés de détournement, délits d’entreprise, falsification de documents commerciaux, falsification de comptes annuels et corruption sportive due au trucage de matchs supposé.