Les aurores de Saturne peuvent expliquer l’atmosphère étrangement chaude de la planète

Les aurores de Saturne peuvent chauffer

son atmosphère comme un grille-pain électrique.

Mesures de Cassini de la NASA

les orbites finales du vaisseau spatial montrent que la haute atmosphère de Saturne est la plus chaude où brillent ses aurores, une découverte qui pourrait aider à résoudre un problème de longue date.

mystère sur les planètes extérieures.

La haute atmosphère de Saturne est

beaucoup plus chaud que ce que les scientifiques pensaient d’abord en fonction de la distance de la

le soleil. En fait, toutes les planètes géantes gazeuses – Saturne, Jupiter, Uranus et

Neptune – aurait des atmosphères supérieures froides d’environ 150 kelvins (–123 ° Celsius). Mais les données du vaisseau spatial Voyager, qui a survolé les planètes extérieures dans les années 1970 et 1980 (SN:

8/7/17), a montré des atmosphères supérieures étonnamment grillées de 400 à 600 kelvins

(125 ° à 325 ° C).

Les scientifiques planétaires surnomment cela

l’inadéquation d’une «crise énergétique». Quelque chose injecte de l’énergie supplémentaire dans le gaz

l’atmosphère des géants, mais personne ne savait quoi. “Essayer d’expliquer pourquoi ces

les températures sont si élevées a longtemps été un objectif dans l’atmosphère planétaire

physique », explique le scientifique planétaire Ron Vervack de l’Université Johns Hopkins,

Laboratoire de physique appliquée.

Données du Cassini

les semaines décroissantes du vaisseau spatial pourraient indiquer une réponse, le planétologue Zarah

Brown de l’Université de l’Arizona à Tucson et ses collègues rapportent le 6 avril

Astronomie de la nature.

Après avoir tourné autour de Saturne pendant 13

années, Cassini a terminé sa mission avec une série audacieuse de trempettes entre le

planète et ses anneaux avant de plonger dans l’atmosphère de Saturne en septembre 2017 (SN: 9/15/17). Pendant ces

orbites finales, le vaisseau spatial a sondé la haute atmosphère de la planète en regardant les étoiles

en arrière-plan. Mesurer la quantité de lumière stellaire que l’atmosphère bloque

dit à Brown et à ses collègues à quel point l’atmosphère est dense à différents points, un

indice de ses températures.

En utilisant 30 de ces stellaires

mesures, dont 22 provenaient des six dernières semaines de la mission de Cassini,

l’équipe a cartographié les températures atmosphériques de Saturne sur toute la planète et

à différentes profondeurs. “Pour les planètes extérieures, il s’agit d’une donnée sans précédent

», explique le scientifique planétaire Tommi Koskinen, également de l’Université de

Arizona.

L’atmosphère était la plus chaude autour

Latitudes 60 ° N et 60 ° S – environ

où les aurores lumineuses de Saturne apparaissent (SN: 2/16/05). Les aurores sont des lumières brillantes

qui scintillent lorsque les particules chargées du soleil interagissent avec la planète

la magnétosphère, la région définie par le champ magnétique d’une planète. Contrairement à la Terre

aurores visibles, les aurores de Saturne brillent principalement dans la lumière ultraviolette.

La lumière des aurores ne

émettent beaucoup de chaleur, mais s’accompagnent de courants électriques qui peuvent générer

chauffer comme les fils d’un grille-pain. Ce processus, appelé chauffage Joule,

qui se passe dans l’atmosphère terrestre.

Si Jupiter, Uranus et

Les aurores de Neptune coïncident également avec une chaleur supplémentaire, puis les aurores peuvent résoudre

mystère des atmosphères chaudes à travers le système solaire. Le même processus pourrait même

avoir lieu sur des exoplanètes, dit Brown.

Vervack, qui a travaillé avec

l’ensemble de données Voyager mais n’a pas été impliqué dans les nouveaux travaux, pense que cette étude

marque “un grand pas dans notre compréhension” de ces atmosphères supérieures chaudes.

«Le vrai test pour savoir si

ils auront raison quand vous irez à Uranus ou Neptune », dont les magnétosphères

sont plus compliqués que ceux de Saturne, dit-il. «Pouvoir voir comment notre

la compréhension de Saturne tient le coup lorsque nous arrivons à ces systèmes plus compliqués

va être vraiment la clé pour savoir si nous avons léché ce problème ou non. ”