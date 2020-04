Les auteurs résistent aux réseaux de Sant Jordi avec la vente de livres en ligne | Culture et divertissement

Les auteurs ont résisté aujourd’hui aux attaques du coronavirus, qui le jour de Sant Jordi a laissé les rues désertes de livres et de roses, ce qui a transféré la partie littéraire aux réseaux et aux maisons des lecteurs, qui ont dû se conformer à la tradition d’acheter des livres par le biais de transactions en ligne.

Les auteurs se sont multipliés sur les réseaux sociaux pour maintenir un contact virtuel avec leurs lecteurs, expliquer les clés de leurs livres ou montrer leur soutien aux librairies.

Tout comme le système de santé a dû mettre en place des hôpitaux de campagne pour répondre à la pandémie de coronavirus, les éditeurs ont improvisé “une campagne Sant Jordi” sur Internet pour entretenir la flamme de cette communion entre écrivains et lecteurs.

Certains lecteurs qui ont pu participer à un trivial organisé par Planeta pour découvrir, par exemple, quel roman de Manuel Vilas est un fragment spécifique; dans quelles villes se déroule le roman “La suspicion de Sofia” de Paloma Sánchez Garnica; ou quelle est la capitale de la région qui donne le titre au lauréat du prix Javier Cercas Planeta.

Dans des circonstances normales, de nombreux créateurs étrangers auraient assisté à la fête du livre, ravis et émerveillés par la mobilisation des gens dans les rues de Barcelone, l’agitation des livres et des roses et exprimant leur désir de transférer l’expérience dans leur pays. hors de France, du Royaume-Uni, d’Italie, d’Allemagne ou de New York.

Les conditions spéciales de cette année ont réduit cette présence à quelques exemples comme l’énigmatique Dan Brown, qui a exprimé sur la page Planète: “Tout est possible. L’impossible nous prend simplement plus de temps”; l’écrivain italien Paolo Giordano, auteur d’un essai express sur la pandémie; ou la chilienne Isabel Allende, qui clôturera ce soir la fête virtuelle “Casa Tomada”, organisée par Penguin Random House.

Les repas et les fêtes organisés par les médias ou les grands groupes éditoriaux à leur siège ou dans les hôtels n’ont pas de substituts, peut-être le plus proche est que la jeunesse confinée est devenue à la mode sous la forme de vermouth virtuel, comme celui promu par les éditeurs. Angle, Cossetània, Capital Books, BindiBooks et Eumo, qui ont parfois été rejoints par plus de soixante-dix personnes, dont des écrivains, des traducteurs ou des correcteurs, l’illustrateur Roser Capdevila ou les acteurs Joan et Roger Pera et Lloll Bertran.

Les éditeurs Jordi Ferré, Rosa Rey ou Montse Ayats ont convenu qu’il s’agit d’un Sant Jordi différent, avec des livres qui ont été confinés, mais ils ont avancé que les promotions reprendraient et ils ont remercié les représentants de ce secteur pour leur travail en quelques instants “ils ne sont pas ce que nous voulons”.

Le Sant Jordi virtuel a également été celui des ventes sur Internet, à la fois sur les livres papier et les livres électroniques, comme corroboré par la présidente de la Guilde des rédacteurs de Catalogne, Patrici Tixis, qui a déclaré à Efe que les ventes avec confinement ont augmenté les livres électroniques sur papier, qui seraient passés de 15% à 25%, et les livres électroniques, qui représentaient auparavant 5% des ventes totales et qui ont désormais plus que doublé.

Tixis est modérément optimiste que lorsque la pandémie passera, le marché pourra se redresser, mais insiste sur le fait que “ce qui se passe aujourd’hui avec les autres 23 avril ne peut être comparé, car entre 60 et 70% du chiffre d’affaires peut être perdu” dans un jour où plus de 22 millions d’euros ont été facturés et environ 1,6 million d’exemplaires ont été vendus.

Le coronavirus a également réussi à détourner la remise du prix Cervantes, qui cette année était tombé au poète catalan Joan Margarit, qui n’a pas pu recevoir le prix à Alcalá de Henares, comme le veut la tradition. En échange, Margarit a donné depuis le patio de sa maison une lecture en catalan et en espagnol de vers de son poème “La Libertad”, dans lequel elle dit “La Libertad est une librairie”.

À la lecture classique de fragments de Don Quichotte, cette année, un de Benito Pérez Galdós a été ajouté, à l’occasion du centenaire de sa mort, par des auteurs Tusquets tels que Almudena Grandes, Luis Landero, Fernando Aramburu, Leonardo Padura, Rosa Ribas ou Eduardo Mendicutti , qui a lu un fragment du chapitre 5 de “Tristana”, dans lequel la liberté et les droits des femmes sont revendiqués, et les professions artistiques, en particulier la littérature, sont défendues.

La nostalgie a également saisi des journalistes de Culture, qui sur les réseaux sociaux ont tenté de combler cette lacune en montrant des photos des éditions précédentes, avec James Ellroy, avec Enrique Vila Matas, avec Paul Preston, avec David Trueba, avec Juan Marsé ou avec des idoles de jeunes comme Pedro Delgado ou Francisco Ibáñez de Mortadelo et Filemón.

En l’absence d’anecdotes aujourd’hui, des moments d’autres jours de Sant Jordi ont été rappelés, comme celui rapporté par Rosa Montero, avec un lecteur qui l’a initialement rejetée puis s’est excusé et a fini par acheter son livre; Elvira Lindo, qui a fait ses débuts avec son premier Miguelito Gafotas et était destinée à transformer le personnage en une série sur l’insistance des petits lecteurs; ou Antonio Muñoz Molina, qui dans son seul Sant Jordi a pu rencontrer son admiré Miguel Gila, qui lui a dédié ses mémoires.

Les écrivains, les éditeurs et les libraires conspirent maintenant pour récupérer une partie de l’entreprise et l’esprit festif dans une alternative Sant Jordi prévue pour le 23 juillet, mais aujourd’hui le président de la Generalitat, et précédemment rédacteur en chef, Quim Torra, a déjà averti que peut-être ni La fête peut être célébrée en cette journée d’été.

Par Jose Oliva / Irene Dalmases