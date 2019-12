Les autorités chiliennes ont déclaré l'alerte rouge pour un incendie de forêt au Chili

Un violent incendie de forêt a touché la ville chilienne de Valparaiso mardi après-midi. Les lamas, qui se sont étendus sur une colline, ont atteint au moins 60 maisons, selon le maire de la ville Jorge Martínez. Il a ajouté que le nombre augmente de minute en minute à mesure que de nouvelles informations arrivent des pompiers. Le Bureau national d'urgence (Onemi) du pays a indiqué qu'une alerte rouge est maintenue pour la région.

"Les conditions météorologiques, les calanques, que nous connaissons à Valparaíso, et les conditions dans lesquelles ces deux foyers simultanés ont été générés, en font un incendie très complexe en raison du vent que nous avons en ce moment", a ajouté Martinez, en dialogue avec La presse locale.

Selon le dernier rapport de la National Forestry Corporation (Conaf), 17 sources d'incendie ont été étouffées, tandis que trois restent actives.

Le maire a déclaré à son tour que l'origine de l'incident n'était pas accidentelle: "Des voisins dans plusieurs parties ont vu des véhicules avec quatre personnes générant les deux points principaux", a-t-il déclaré. Il a ajouté: «Nous savions qu'un incendie dans ces conditions allait être très complexe, mais ce qui nous fait mal, selon les voisins, c'est qu'ici sur la colline, en plusieurs endroits, ils ont vu des véhicules avec quatre personnes générant les deux principaux points de concentration où il a commencé. l'incendie".

Martínez a précisé que l'hypothèse doit encore être confirmée, mais a déclaré qu '"il existe des présomptions d'intentions de vandales qui veulent nuire à notre ville de Valparaíso, et ils le font dans les secteurs les plus nécessiteux, où se trouvent les personnes les plus vulnérables".

L'incendie s'est produit sur la colline Rocuant, dans la partie supérieure de Valparaíso, le port touristique le plus important de la côte centrale chilienne, et s'est avancé violemment d'une zone de prairies et d'arbres pour atteindre des populations de maisons en bois et de canettes, donc Des dizaines de familles ont été évacuées, sans être informées de blessures ou de décès.

Le président chilien Sebastian a évoqué les incendies avec un message sur ses réseaux sociaux: "Nous regrettons profondément l'incendie qui affecte tant de familles dans les collines de Valparaíso et surtout la veille de Noël. Avec l'intention de Valparaiso, nous travaillons sans relâche ensemble à Conaf, Onemi, les pompiers et les forces armées pour éteindre les incendies.

La société Chilectra, qui fournit de l'électricité à la région de Valparaíso – d'environ un million d'habitants – a suspendu le service à quelque 90 000 clients. Le feu a touché des secteurs de Valparaíso avec des niveaux de population denses. Les voisins – qui se préparaient pour la nuit de Noël – ont combattu les flammes dans l'après-midi avec 40 unités de pompiers et brigades forestières, collaborées depuis les airs par 10 avions et 7 hélicoptères, a ajouté Conaf.

Le dernier incendie de magnitude survenu dans la ville andine a eu lieu en novembre, lorsque les lamas ont consommé plus de 500 hectares de végétation.

Le président chilien Sebastián Piñera a engagé il y a deux mois environ 165 millions de dollars pour lutter contre la saison des incendies – qui se produit en été – et qu'il a décrite comme «difficile» en raison de la sécheresse chronique qui affecte la zone centrale du pays depuis près d'une décennie. .

En 2017, des incendies de forêt ont dévasté la zone centrale du Chili, touchant près de 700 000 hectares.