Les autorités sanitaires chinoises font état d’un premier décès dû à une épidémie de pneumonie

Les autorités sanitaires chinoises ont annoncé samedi le premier cas d’une victime mortelle suite à la mystérieuse épidémie de pneumonie que les spécialistes attribuent à un nouveau virus de la même famille du SRAS.

Dans une note, la Commission de la santé de la ville de Wuhan (dans le centre du pays) a déclaré que sur les 41 personnes diagnostiquées avec le nouveau type de coronavirus, une est décédée et sept sont dans un état grave.

Initialement, les autorités locales avaient mentionné que 59 personnes avaient été touchées par l’épidémie, mais la commission a précisé que dans 41 cas seulement qui avaient été confirmés.

L’épidémie a alarmé en raison du lien avec le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), qui a tué 349 personnes en Chine continentale et 299 autres à Hong Kong il y a plus d’une décennie.

Les autorités chinoises et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont déclaré que la cause de la nouvelle flambée est un nouveau coronavirus.

L’épidémie a été confirmée pour la première fois le 31 décembre à Wuhan, une ville du centre de la Chine comptant plus de 11 millions d’habitants.

“Aucun nouveau cas n’a été détecté depuis le 3 janvier 2020”, a indiqué la commission de la santé. “À l’heure actuelle, aucune infection n’a été trouvée parmi le personnel médical et aucune preuve claire de transmission de personne à personne n’a été trouvée.” at-il ajouté.

Selon la commission, les patients étaient principalement des opérateurs commerciaux d’un marché de fruits de mer à Wuhan, qui a fermé ses portes le 1er janvier en raison de l’épidémie.

– Préoccupation généralisée –

Depuis lors, les autorités de Hong Kong – qui ont subi de graves dommages du SRAS en 2002-2003 – ont pris des précautions, notamment l’intensification de la désinfection des trains et des avions et le contrôle des passagers.

La Chine, quant à elle, a exclu une nouvelle récurrence du SRAS.

L’épidémie survient juste avant la période de voyage annuelle la plus occupée de Chine, lorsque des millions de personnes prennent des bus, des trains et des avions pour les vacances du Nouvel An lunaire, fin janvier.

Les autorités de Hong Kong ont déclaré que 48 personnes avaient été hospitalisées ces derniers jours après être rentrées de Wuhan et avoir présenté des symptômes pseudo-grippaux, mais il n’a pas été confirmé qu’elles avaient contracté le mystérieux virus.

Les habitants de la ville, inquiets de l’épidémie, se sont précipités pour acheter des masques dans les pharmacies locales.

La proximité des vacances a également suscité des inquiétudes à Taiwan, où des responsables ont exhorté le ministère de la Santé et du Bien-être de l’île à renforcer les contrôles de quarantaine dans les aéroports.

L’ambassade américaine en Chine a averti mardi que les Américains voyageant à travers le pays devraient éviter les animaux et les contacts avec les personnes malades.

Les coronavirus provoquent généralement des maladies bénignes chez l’homme (comme la grippe), mais certains comme le SRAS ou le MERS (syndrome respiratoire du Moyen-Orient) ont conduit à de graves épidémies.