Les autorités sanitaires mettent en garde contre la propagation du coronavirus aux États-Unis

Par Julie Steenhuysen et Diane Bartz

WASHINGTON / CHICAGO, 25 février (.) – Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont alerté mardi les Américains de commencer à se préparer à la propagation du coronavirus, après l’apparition du virus pseudo-grippal dans plusieurs autres pays.

Cette annonce marque un changement de ton pour l’agence américaine de la santé, qui jusqu’à présent se concentrait principalement sur les efforts visant à empêcher le virus d’entrer dans le pays et à mettre en quarantaine les personnes en provenance de Chine.

“Les données de la semaine dernière sur la propagation dans d’autres pays ont accru notre niveau de préoccupation et nous nous attendons à une expansion de la maladie ici”, a déclaré à la presse le Dr Nancy Messonnier, directrice des maladies respiratoires. du CDC.

Ce qu’il ne sait pas, a-t-il dit, c’est quand il arrivera et à quel point une épidémie peut être grave aux États-Unis. “La perturbation de la vie quotidienne peut être grave”, a-t-il averti.

Les entreprises, les écoles et les familles devraient commencer à discuter de la possibilité que leur vie soit affectée si le virus commence à se propager aux États-Unis.

Par ailleurs, le secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux (HHS), Alex Azar, a déclaré à un sous-comité sénatorial qu’il y aurait probablement plus de cas dans le pays et a demandé aux législateurs d’approuver 2,5 milliards de dollars de fonds pour lutter contre la épidémie après avoir proposé des coupes dans le budget du ministère.

“Alors que le risque immédiat pour les Américains reste faible, il y a maintenant une transmission dans la communauté dans plusieurs pays, même en dehors de l’Asie, ce qui est profondément préoccupant”, a déclaré Azar, qui a évoqué ce qui s’est passé ces derniers jours en Iran. et l’Italie

La communauté scientifique estime que le coronavirus est originaire d’un marché vendant des animaux dans la ville chinoise de Wuhan à la fin de l’année dernière. La maladie a infecté quelque 80 000 personnes et a déjà fait au moins 2 660 morts en Chine.

Bien que l’Organisation mondiale de la santé affirme que l’épidémie a atteint un sommet en Chine, il y a eu des cas dans 30 autres pays, avec environ trois douzaines de décès signalés, selon un décompte de ..

Les épidémies croissantes en Iran, en Italie et en Corée du Sud ont fait craindre que le coronavirus émerge dans d’autres pays et s’aggrave dans ceux qui ont déjà signalé des infections, frappant encore plus une économie mondiale qui avait déjà été affectée par la dépendance de la Chine.

