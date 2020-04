Les autres «héros en robe blanche»: distribuent de la méthadone sans crainte de coronavirus | En vedette

La méthadone continue d’être essentielle pour des milliers d’anciens consommateurs d’héroïne qui, au milieu d’une pandémie de coronavirus, sont traités avec une attention particulière les jours de confinement par les agents de santé dans les dispensaires de toute l’Espagne.

Ce sont les autres «héros en robe blanche»: généralement des pharmaciens, des infirmières et des assistants de laboratoire qui effectuent un travail calme et socialement sous-évalué, bien qu’ils soient vraiment essentiels pour une petite partie de la population presque toujours invisible en train de se désintoxiquer ou d’essayer de transformer la toxicomanie en maladie chronique pour mener une vie plus ou moins “normale”.

Asunción, Cristina, Verónica, Lidia, Sonia, Alejandra, Anaís, Isa, Natalia, Virginia et Juan ont donné un visage à ces professionnels de la santé irremplaçables qui effectuent leur travail dans le dispensaire de méthadone d’Alicante, dépendant de la Generalitat Valenciana, dirigée par Cruz Rouge et il dessert environ 2 000 utilisateurs de la province, qui prennent une dose quotidienne.

Le directeur de ce centre unique qui fabrique des substituts d’héroïne dans la province, Javier Rodríguez, a souligné à l’EFE que la méthadone améliore considérablement la qualité de vie de ces personnes en difficulté, qui répondent à un profil d’environ 45 ans , sans études ni structure familiale et avec de faibles ressources économiques.

Une partie des patients s’approche pour recueillir la dose et l’ingérer “ in situ ” et le reste la reçoit en différents points répartis dans toute la province au moyen de véhicules adaptés (le “ métabus ”), qui se rendent à temps à Elche, Orihuela, Benidorm, Elda, Alcoy, Villena, Villajoyosa, Denia et Torrevieja.

Comme pour les autres toilettes qui aident discrètement les différents groupes marginaux, ces “ héros en robe blanche ” anonymes sont rarement dans l’esprit de ceux qui sortent à leurs fenêtres et balcons tous les soirs à 20h00 pour applaudir ceux qui sauvent des vies dans Les unités de soins intensifs des hôpitaux contre le virus, bien qu’elles soient presque, presque sur la même ligne de front

En effet, ils ne laissent pas le virus être un obstacle dans leur défi de prendre en charge un groupe de risque spécial pour Covid-19 pour le simple fait d’être d’anciens toxicomanes, car ils présentent généralement des pathologies associées, telles que le VIH ou le diabète.

Normalement inquiets, ces utilisateurs sont particulièrement nerveux à propos de l’isolement obligatoire en raison de la crainte infondée que la Croix-Rouge cesse de proposer ce substitut opioïde synthétique, ce qui conduirait au syndrome de sevrage qui en résulte.

À cela s’ajoute la crainte de la menace réelle de contagion du coronavirus, en raison des conséquences imprévisibles sur sa santé souvent affaiblie.

La méthadone fabriquée à Alicante est un sirop de poudre de méthadone dissoute (dans chaque cas avec une concentration prescrite par un médecin) avec de l’eau distillée et auquel est ajouté de l’aspartame, un édulcorant qui masque l’amertume.

Pour réduire les risques et les déplacements inutiles, ces doses journalières sont délivrées pendant une à deux semaines par une équipe qui, exceptionnellement, a été divisée en deux groupes qui travaillent des jours différents et ne coïncident pas physiquement car, en cas d’infection, garantir l’approvisionnement.

Dans une trentaine de cas, la méthadone est généralement collectée par les parents des utilisateurs, souvent assez âgés, et en raison de la pandémie, un dispositif spécial de «livraison à domicile» a été créé pour réduire le risque de contracter le virus des amis proches, déjà vulnérables à cause de leur âge.

