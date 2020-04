Les avantages (potentiels) de l’hébergement en place pour les couples

Alors que la stratégie mondiale pour ralentir la propagation de la pandémie de COVID-19 passe du confinement à l’atténuation, des millions de résidents sont invités à s’abriter sur place, ne laissant leur maison que pour les besoins essentiels. Cette limitation des mouvements et des interactions sociales a été un test de stress majeur pour les mariages. En Chine, la tension de la vie sous auto-quarantaine obligatoire a déclenché une augmentation des demandes de divorce, ce qui ressemble à un avertissement prophétique pour les couples actuellement en lock-out à travers les États-Unis.

Mais les conditions créées par la pandémie pourraient-elles aussi rapprocher les couples?

Les recherches sur le stress et le mariage suggèrent qu’en période de bouleversements majeurs, les conjoints sont les principales sources de soutien. Mais tous les soutiens ne sont pas égaux. Pour que cela fonctionne face au stress, les partenaires relationnels doivent être perçus comme réactifs, transmettant la compréhension, la validation et la bienveillance – quelqu’un qui vous comprend vraiment et votre façon de penser et d’agir. Les recherches menées dans nos laboratoires et dans d’autres au cours de la dernière décennie soutiennent globalement cette conclusion: avoir un partenaire réactif peut réduire la libération de cortisol, l’hormone du stress; améliorer le sommeil en réduisant l’anxiété; et même améliorer la longévité en atténuant la réactivité aux facteurs de stress quotidiens.

Tout comme se sentir compris, validé et soigné lors d’une expérience stressante est précieux, se sentir répondu lorsque de bonnes choses se produisent est également bénéfique. Les tracas quotidiens créent des opportunités pour la réactivité des partenaires, tout comme les événements positifs. La recherche montre que le partage de nos succès quotidiens avec nos partenaires favorise l’intimité et la confiance dans nos relations, tant que nos partenaires répondent avec enthousiasme à ces succès.

La longue période de quarantaine que traversent actuellement les couples, bien que pénible pour beaucoup, pourrait se révéler une opportunité de croissance et de développement personnels. Pour certains, cela pourrait se manifester par le retour sur la bonne voie – ce que le chercheur en relations John Gottman appelle des «tentatives de réparation» qui empêchent le conflit de dégénérer en négativité. Pour d’autres couples, la pandémie peut être l’occasion de réfléchir sur leurs besoins et objectifs respectifs et de pratiquer une réactivité mutuelle, créant une spirale ascendante d’appréciation, de compassion et de compréhension. Une chose est sûre: les retombées conjugales de COVID-19 et ses conséquences ne sont pas prédéterminées.

Vivant dans cette nouvelle réalité de l’éloignement physique, nous pouvons nous tourner vers les scientifiques sociaux et comportementaux pour obtenir des réponses. Le 27 mars, l’un de nous (Richard Slatcher) a lancé un projet international («L’amour au temps de COVID») pour étudier les effets de la pandémie sur les relations sociales des gens. Il y a certainement beaucoup à apprendre de cette recherche, tels que les facteurs (par exemple, l’isolement social, les caractéristiques de la personnalité, les désavantages socioéconomiques) qui augmentent la vulnérabilité aux problèmes de santé mentale et physique après l’exposition au COVID-19 et l’infection. À l’inverse, ces résultats et d’autres peuvent également nous dire ce qui explique pourquoi certaines personnes seront résilientes pendant et après la crise.

Les pandémies apportent beaucoup d’incertitude, mais il y a aussi un potentiel d’espoir et de courage. À la suite de l’épidémie, des histoires d’amour de couples séparés par l’arrêt du coronavirus ont fait surface sur les réseaux sociaux. À Wuhan, dans la province du Hubei, la ville qui a été l’épicentre initial de l’épidémie, une vidéo montre des travailleurs médicaux – amenés de toute la Chine pour contenir l’épidémie – rassemblés dans un grand auditorium pour voir leurs proches, beaucoup essuyant les larmes qui jaillissent derrière des visages masqués. Une travailleuse médicale annonce à son partenaire: «Quand cette épidémie sera terminée, je vous accompagnerai partout où vous voudrez.»

Finalement, la quarantaine prendra fin et nous nous tournerons vers la reconstruction de notre ville, de notre économie et de nos vies. On imagine un avenir dans lequel nous tirerons les leçons de cette pandémie. Les pratiques de santé acquises au cours de l’épidémie, comme se laver les mains pendant 20 secondes, restent avec nous. Le financement fédéral pour les tests et les fournitures médicales est augmenté. Les citoyens considèrent la science comme un antidote contre la peur et la désinformation. Un esprit communautaire de gentillesse règne.

Face à l’adversité, de nombreux couples à travers le pays apprennent la mesure de l’amour.

