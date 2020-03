Les aveux brutaux du fémicide de Monte Chingolo qui a poignardé à mort son partenaire et la fille de 7 ans

Aujourd’hui à midi, Abel Romero s’est assis devant un procureur pour la première fois de sa vie, le Dr Jorge Grieco, après son arrestation samedi après-midi quand il est retourné dans son quartier de Monte Chingolo avec son vélo noir, une chemise ancienne et délavée. Il s’était enfui peu de temps auparavant. Sa partenaire Cristina Iglesias et sa fille Ada, 7 ans, étaient portées disparues, avec des traces de sang lavées dans la maison qu’ils partageaient sur la rue Purita à 4000 à Chingolo, district de Lanús. Le procureur Grieco ne pouvait parler de fémicide sans corps à la morgue. Mais Romero, qui avait commencé à vivre avec Cristina il y a un peu moins de deux mois, avait tous les chiffres.

Dolores, la fille aînée de Cristina, Je l’avais trouvé par hasard dans la maison de la rue Purita, quand elle était désespérée après avoir reçu des réponses du numéro de sa mère, qui n’étaient pas les audios habituels, les appels vidéo, mais des textes avec des esquives. Dolores a commencé à vérifier les tiroirs: ils étaient vides, sur la porte était un sac de consortium avec des photos et des jeux de sa sœur, le sac d’école reposant à côté du cadre de la porte. Romero, 27 ans, lui a dit que sa mère “est allée en quarantaine chez un ami avec le bébé”, s’est échappée dès qu’elle a pu.

Ce fut Dolores qui trouva le sang lavé, d’abord sur le matelas de sa mère et sur le sommier tapissier, puis sur les murs. Mais il n’a pas retrouvé sa mère, ni sa petite sœur. Quelques heures plus tard, le procureur Grieco a fait une descente dans la pièce où Romero vivait avec sa sœur: les clés de Cristina, son document, y sont apparues.

Le lendemain, avec Romero déjà arrêté, les chiens reniflant le corps de la police de Buenos Aires sont entrés dans la maison de Purita et ont commencé à aboyer. Ils désignèrent le patio, déplacèrent la terre. Ils ont commencé à creuser. Le puits était profond. Le corps de Cristina était là, sous une couverture, Ada l’a serrée dans ses bras, toutes deux avec des blessures mortelles au cou.

Aujourd’hui à midi, Romero, qui n’a jamais été accusé d’un crime de sa vie, avec une vérification des antécédents, a tenté d’esquiver les questions de Grieco et de l’avocat Mariano Lizardo, qui représente la famille de Cristina avec le Dr Paula Ojeda, spécialiste de la violence de genre.

À la fin, Romero a parlé. Il a tout avoué, pendant une heure et demie de déclaration.

Romero a compté une version qui dans son esprit, il pensait peut-être fonctionnerait pour lui, que Cristina lui reproche d’avoir des aventures avec des filles de son âge, une histoire macho de jalousie. Ainsi, selon Romero, Cristina l’a attaqué avec un couteau.

La vérité est qu’avec ce couteau, qu’il a ensuite lavé et jeté dans le patio, le fémicide a poignardé son partenaire à mort, dans le cou, encore et encore. Puis il a couru dans la chambre d’Ada, l’a clouée au lit et l’a percée avec le bord, également dans la gorge.

Romero a allumé la machine à laver et a commencé à laver, Il a introduit les animaux en peluche sanglants d’Ada dans la machine. Il a reconnu qu’il avait préparé une histoire à raconter à Dolores, qui lui-même a pris le téléphone pour répondre sur WhatsApp. Il est retourné à la maison, a-t-il dit, pour trouver quelque chose qu’il avait oublié.

Alors, grâce au travail du procureur Grieco, un fémicide qui a reconnu un crime aberrant a été retrouvé et arrêté en moins de deux jours, au milieu d’une pandémie qui ralentit l’appareil judiciaire, ce qui complique l’expertise et les raids.

L’avocat Lizardo assure: «C’était aberrant d’entendre votre déclaration. Il n’a jamais montré de regret. “

Ainsi, Romero a été accusé de double homicide aggravé par la trahison, les liens et la violence de genre, une peine d’emprisonnement à perpétuité presque garantie.

Le double crime de Cristina et Ada a tiré sur un revendication massive au temps du coronavirus pour la violence de genre dans l’isolement et le taux de féminicide qui ne s’arrête pas. Aujourd’hui à 18 ans, les organisations féministes feront du bruit au niveau national sur les balcons et les fenêtres.