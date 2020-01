Les avocats de Donald Trump ont dénoncé le procès politique comme une tentative “illégitime” de renverser les élections de 2016

L’équipe juridique du président américain, Donald Trump, a publié samedi la réponse à la notification officielle de l’ouverture du processus de mise en accusation ou de la mise en accusation contre lui. au Sénat alléguant qu’il s’agit “d’une tentative éhontée et illégitime” des démocrates d’annuler les élections présidentielles de 2016 qui l’ont conduit à la Maison Blanche.

Par conséquent, ils considèrent que les articles approuvés à la Chambre des représentants sont «constitutionnellement invalides», «une attaque dangereuse contre le droit du peuple américain d’élire librement son président», selon le texte de six pages signé par l’équipe d’avocats dirigée par Pat Cipollone et Jay Sekulow et recueillies par le journal ‘The Hill’ dans son édition numérique.

De plus “cela interfère avec les élections de 2020 à quelques mois”. “Cette obsession très partisane et téméraire d’ouvrir le jugement politique au président a commencé avant même ces élections et se poursuit encore aujourd’hui”, affirment-ils.

La «mise en accusation» comprend des articles qui accusent Trump d’abus de pouvoir dans ses relations avec l’Ukraine et d’entrave à une enquête du Congrès à leur sujet. Cependant, Les avocats de Trump disent qu’il n’y a pas de crime punissable et sont donc invalides.

Jusqu’à présent, le président et ses avocats n’ont pas participé au processus de «destitution» et ont même tenté d’empêcher la comparution de hauts fonctionnaires et d’anciens hauts fonctionnaires, car il s’agit d’un processus à motivation politique. Pendant ce temps, le processus se poursuit et après son approbation à la Chambre des représentants, le Sénat votera mardi prochain au plus tôt pour fixer les règles du procès politique contre Trump.

Selon la communication des griefs, Trump a tenté d’obtenir que l’Ukraine enquête sur le candidat démocrate Joe Biden et son fils Hunter pour corruption présumée dans leurs affaires avec des entreprises ukrainiennes.

Avec des informations d’Europa Press