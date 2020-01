Les bactéries de l’intestin des abeilles conçues trompent les ennemis pour qu’ils s’autodétruisent

Acariens mortels qui sucent les graisses

et les virus qui détruisent les ailes, prenez note. Des microbes intestinaux spécialement conçus peuvent

défendre les abeilles en incitant leurs ennemis à l’autodestruction.

Bactérie Snodgrassella en forme de bâtonnet, courante chez l’abeille

tripes, ont été conçues pour libérer des molécules d’ARN double brin qui composent

l’activité des gènes chez un acarien ou un virus. Le ravageur se sabote alors en fermant

en bas de certains de ses propres gènes vitaux. Cette stratégie détourne un biologique naturel

processus appelé interférence ARN, ou ARNi (SN: 10/4/06).

Les bactéries intestinales produisant ce travail de désinformation ciblé “quelque chose comme

un vaccin vivant », explique le microbiologiste Sean Leonard de l’Université du Texas à

Austin.

L’approche ciblée de l’ARN intrigue

scientifiques intéressés à lutter contre les ravageurs ou d’autres problèmes tout en minimisant la

les chances de blesser des passants innocents.

Des travaux antérieurs montrent que le dosage direct des abeilles avec l’ARN personnalisé peut également fonctionner, dit Leonard, mais la substance est coûteuse à fabriquer et se dégrade rapidement. Un microbe intestinal, cependant, peut continuer à produire l’ARN, réapprovisionnant l’approvisionnement.

Dans un test simplifié, Leonard

et ses collègues ont ciblé deux des principales menaces qui pèsent sur les abeilles en Amérique du Nord:

Varroa parasite suceur de graisse

les acariens et le virus de l’aile déformée qui

ces acariens se sont répandus parmi les abeilles (SN:

1/18/19). Dans une configuration avec seulement de jeunes abeilles, les microbes intestinaux artificiels ont aidé à protéger les abeilles, rapportent les scientifiques dans le 31 janvier Science.

Pour le test d’acariens, le

les chercheurs ont suivi le sort des ravageurs. (Collecte d’acariens pour se répandre parmi les

les abeilles sont faciles, dit Leonard. Il suffit de trouver des abeilles infestées et de les saupoudrer de poudre

sucre. Les acariens tombent sous une douche d’arthropodes.) Les acariens étaient environ 70% plus

susceptible de mourir dans les 10 jours en se nourrissant d’abeilles avec l’intestin piégé

microbes.

Les tests de virus semblaient prometteurs,

aussi. Les abeilles traitées avec des bactéries protectrices avaient un taux de survie de 37% plus élevé

10 jours après exposition au virus de l’aile déformée.

Cette expérience est une preuve

de principe, dit Leonard. Les abeilles ne vivent pas vraiment comme elles l’ont fait dans le test

– dans de petites cages en forme de cuve de 20 copains tout aussi jeunes. Cette technique intestin-microbe

aurait besoin de travailler dans la complexité d’une ruche pleine. Et le protecteur

les bactéries devraient également travailler dans un microbiome intestinal complet, le

collection de bactéries et autres microbes trouvés dans les entrailles des insectes.

«Les abeilles ont cette remarquable cohérence

et conservé le microbiome », malgré le bouleversement de la métamorphose, dit Leonard.

Lorsqu’une larve d’abeille se transforme en adulte, elle perd son ancienne doublure intestinale et

les microbes qui y vivaient. Les abeilles nouvellement adultes reconstituent leur microbiome

compagnons de ruche. Normalement, cinq types de bactéries apparaissent encore et encore, y compris le

Les bactéries Snodgrassella conçues pour

ce test.

Exploiter ces bactéries pour

fournir l’ARN double brin est “un moyen vraiment nouveau et cool de fournir cette

», explique l’épidémiologiste des abeilles, Dennis vanEngelsdorp, de l’Université de

Maryland à College Park.

Mais il prévient que

l’utilisation est loin. Outre les pièges inévitables que représente l’essor d’une

petit test de laboratoire, il voit de grandes questions à considérer. Avec l’ARNi, “vous désactivez les gènes, et

il doit y avoir un débat très sain sur la façon de réglementer cela? », dit-il.

L’utilisation de bactéries intestinales pour obtenir un effet aussi fort sur les ravageurs est «un gros problème», explique l’entomologiste Jay Evans au laboratoire de recherche sur les abeilles du département américain de l’Agriculture à Beltsville, Md. «Nous avons essayé avec des résultats mitigés pendant des années, probablement parce que les autres formes de [RNA] la livraison est mauvaise. »Mais si le monde est prêt pour les abeilles avec des microbes intestinaux génétiquement modifiés est une autre chose. Il ne s’attend pas à ce que ces abeilles bourdonnent dans les amandiers ou les vergers de pommiers de si tôt.