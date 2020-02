Les baleines à bec peuvent échapper aux épaulards en plongeant silencieusement en synchronisation

Les baleines à bec ont un problème d’épaulard.

Des baleines plus redoutables,

sperme ou variété pilote, ont la taille et les muscles pour fuir ou se défendre contre un tueur

baleine, un superprédateur océanique. Les petites proies, comme les dauphins, peuvent trouver la sécurité en

nager dans de grandes gousses. Certaines baleines à dents communiquent même dans les emplacements

les orques ne peuvent pas entendre.

Mais les baleines à bec d’éléphant,

nommé pour leurs museaux pointus, n’ont aucun de ces avantages. Ces extrêmes

les plongeurs nagent en petits groupes, sont trop lents pour nager un orque et comptent sur

sur des clics audibles pour écholocaliser les aliments au fond de l’océan. Les orques (Orcinus orca) devraient pouvoir les entendre chasser en dessous et les retirer facilement

comme ils montent.

Mais les baleines à bec ont évolué

astuce sournoise.

Un inhabituel, hautement synchronisé

le style de plongée les aide en silence

glissent devant les orques lorsqu’ils refont surface pour respirer, selon les chercheurs

6 février dans Rapports scientifiques. La prédation par les épaulards a

façonné ce comportement étrange, disent les scientifiques, et pourrait également expliquer pourquoi

des exercices de sonar naval, qui peuvent ressembler à des prédateurs de baleines à bec,

événements d’échouage de masse (SN: 25/03/11).

«Les baleines à bec sont parmi les plus

de mystérieux mammifères dans le monde », explique Natacha Aguilar de Soto, marine

biologiste à l’Université de La Laguna aux Canaries, Espagne. Cette

un groupe de 22 espèces de baleines peut plonger plus profondément que n’importe quel mammifère, parfois en descendant

plus de 2 000 mètres pour chasser bruyamment les petits poissons et les calmars en utilisant

jusqu’à 2½ heures avant le surfaçage.

Des recherches antérieures ont laissé entendre que, lorsque

les baleines à bec reviennent des profondeurs, elles ne viennent pas

d’autres baleines. Au lieu de cela, ils montent à un angle graduel, refont surface loin de l’endroit où

ils ont plongé. «C’est très inhabituel pour les baleines de faire cela», dit Aguilar de Soto. Elle

et ses collègues se sont demandé si cela pouvait aider les baleines à bec

prédateurs.

Les capteurs à ventouse de l’équipe

qui a suivi la profondeur, l’orientation et le son sur 14 baleines à bec de Blainville (Mesoplodon densirostris) et 12 cuviers (Ziphius

cavirostris) au large des côtes de l’Espagne, du Portugal

et l’Italie pour mieux comprendre le comportement de plongée dans ces groupes. Au lieu de

plonger pour manger chaque fois qu’une baleine a faim, baleines marquées dans le

le même groupe a plongé ensemble 99% du temps.

En descendant, les baleines ont nagé

dans un groupe serré, en restant totalement silencieux. Mais une fois qu’ils ont atteint environ 450

mètres de profondeur, ils se séparent, gazouillent bruyamment pour écholoyer des centaines de proies

mètres des autres membres du groupe.

Les épaulards ne peuvent pas chasser les mammifères

aussi profond. Mais Aguilar de Soto dit que les prédateurs peuvent écouter le bec

les baleines pendant qu’elles chassent et pourraient planer au-dessus, en attendant qu’elles montent.

Mais quand les baleines ont fini

butinant, ils se regroupèrent et commencèrent leur ascension silencieuse et sinueuse vers la

surface, voyageant jusqu’à un kilomètre de l’endroit où ils ont plongé.

“C’est l’astuce pour faire le saut

aux épaulards », explique Aguilar de Soto.

Les chercheurs estiment que

les orques, ou orques, ne peuvent explorer visuellement que 1,2% du potentiel

surface de surface de ces baleines à bec. Un tel comportement permet aux groupes de plongée,

qui incluent souvent de jeunes baleines à bec, pour rester ensemble tout en évitant

détection par des prédateurs.

Mais la plongée inhabituelle a

inconvénients. L’ascension lente et silencieuse des baleines à bec réduit le temps de recherche de nourriture de 35

pour cent, estime l’étude, par rapport aux baleines qui nagent directement vers le haut.

«Cette étude est une grande réussite;

il est vraiment difficile d’obtenir de bonnes données sur ces baleines », explique Nicola Quick,

écologiste comportemental à l’Université Duke. Le travail soutient l’idée que

la prédation a façonné ce comportement de plongée inhabituel, bien que la montée progressive

pourrait être important pour éviter le mal de décompression, dit-elle.

Aguilar de Soto dit que l’étude

aide à expliquer pourquoi les baleines à bec réagissent si fortement au sonar. Ayant évolué

dans un «paysage sonore de peur», dit-elle, les baleines à bec peuvent être hypersensibles

bruits de prédateurs. Sonar pourrait détourner cette réponse et conduire désorienté et

peur aux baleines de nager jusqu’à ce qu’elles soient échouées.

Bien que nous ne puissions pas changer ce comportement ancré des baleines, Aguilar de Soto dit: «nous pouvons essayer de pousser les gouvernements à restreindre ces exercices à des endroits où ils auront moins d’impact».