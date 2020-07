Les bandits de moto terrorisent le nord du Nigeria

Illustration

Des bandits armés à moto opérant à partir de réserves forestières abandonnées saccagent des communautés dans le nord-ouest du Nigéria.

Les groupes sont les derniers à rejoindre le lucratif enlèvement nigérian pour l’industrie des rançons et sont assez effrontés dans leurs opérations.

Au cours de la dernière décennie, plus de 8 000 personnes ont été tuées dans les États de Kebbi, Sokoto, Niger et Zamfara, selon l’International Crisis Group.

Mais les récentes attaques dans l’État d’origine du président, Katsina, où plus de 100 personnes ont été tuées dans des attaques entre avril et juin, ont provoqué des manifestations et des appels à sa démission.

Des groupes de vigilance ont vu le jour dans le nord-ouest en raison de l’anarchie croissante

À deux reprises, les bandits ont pris pour cible des villageois qui avaient reçu de la part du gouvernement des vivres pendant la fermeture du coronavirus.

« Ils étaient environ 200 à moto, chaque cycliste transportait un passager et ils portaient tous des fusils AK47 », a déclaré à la BBC Bashir Kadisau, un témoin oculaire.

Il a dit avoir grimpé au sommet d’un arbre en voyant le grand nombre de motocyclistes entrer dans le village de Kadisau, et voir les assaillants piller les magasins, voler du bétail et des céréales et tirer sur les personnes qui fuyaient.

Le changement climatique alimente les conflits

Les attaques sont enracinées dans une compétition de plusieurs décennies sur les ressources entre les éleveurs peuls ethniques et les communautés agricoles.

La pénurie d’eau a rendu plus difficile pour les éleveurs peuls de faire paître leur bétail

Les éleveurs sont pour la plupart nomades et se trouvent sur les principales autoroutes et rues à travers le pays, élevant leur bétail, mais ils sont impliqués dans des affrontements meurtriers avec les agriculteurs des États du nord-ouest et du centre du Nigéria.

En effet, ces zones ont subi une déforestation massive, en raison de l’impact du désert du Sahara qui s’étend vers le sud, entraînant la disparition des terres arables et la raréfaction de l’eau.

Les défis de sécurité du Nigéria. [ Militant Islamists in the north-east ],[ Armed bandits in the north-west and centre ],[ Farmers and herders in the north-west and centre ],[ Street gangs in the south-west ],[ Biafra separatists in the south-east ],[ Oil militants in the Niger Delta ], Source: Source: BBC, Image: Un militant du pétrole dans le delta du Niger au Nigéria tenant une mitrailleuse

« Les affrontements persistants ont conduit à la formation de groupes d’entraide armés, appelés des vigiles, par les deux parties pour la protection », a déclaré à la BBC l’analyste de sécurité Kabiru Adamu.

«L’enlèvement est plus lucratif que l’élevage de vaches»

Des groupes armés au sein des communautés peules sont accusés de recourir à la criminalité.

« Les éleveurs considèrent désormais les enlèvements et les pillages comme plus lucratifs que l’élevage.

« La plus grosse vache irait pour 200 000 nairas, mais un enlèvement en rapporterait des millions », a déclaré le Dr Adamu.

Les éleveurs vendent leur bétail sur les marchés du Nigéria

Les éleveurs peul du Nigeria nient cette accusation.

La principale association d’éleveurs de bovins peuls, Miyetti Allah (haoussa pour remercier Dieu), a déclaré que ce sont eux les plus touchés par les activités des bandits et que des centaines de leurs membres ont été kidnappés.

« Nos vaches ont été volées. Les bandits sont un groupe de criminels comprenant toutes sortes de groupes. Nous avons perdu 30% du bétail au Nigeria à cause de différents types de crises », a déclaré à la BBC le secrétaire national de Miyetti Allah, Baba Othman Ngelzarma.

Il a déclaré que les assaillants dans le nord-ouest du Nigéria étaient des « bergers étrangers des pays voisins ».

Carte: Nigéria

Le nord-ouest du Nigéria, une zone presque de la taille du Royaume-Uni, borde le Niger et des gangs criminels sillonnent entre les deux pays, échappant à la sécurité.

«Les éleveurs cherchent à se venger»

Les frontières sont poreuses et les vastes réserves forestières des régions frontalières ont été transformées en bases opérationnelles pour les bandits.

La police affirme que les attaques dans le nord-ouest sont menées par des gangs criminels ainsi que par des bergers peuls.

« Les éleveurs peuls ont soudainement réalisé qu’ils ont maintenant des armes pour se protéger. Mais ils ne se protègent pas seulement, ils s’en prennent aussi à ceux qui leur ont fait du tort dans le passé », a déclaré à la BBC Isah Gambo, porte-parole de la police dans l’État de Katsina.

Les enlèvements contre rançon sont très répandus au Nigéria, les victimes étant forcées de payer entre 20 et 200 000 dollars pour leur liberté.

À son apogée en 2017 et 2018, la principale route reliant la capitale Abuja, dans le centre du Nigéria, à Kaduna, dans le nord-ouest, avait 10 enlèvements par jour avec 20 groupes différents opérant sur la route, a déclaré le chef de la police d’une unité spéciale de lutte contre les ravisseurs, Abba. Kyari, a déclaré à la BBC.

Accord de paix avec les bandits

Le gouverneur de l’État de Katsina, Aminu Bello Masari, est entré dans la cachette forestière des bandits l’année dernière, négociant un accord qui les verrait échapper aux poursuites en échange de l’arrêt des attaques.

Le conflit a provoqué de nombreuses destructions dans le nord du Nigéria

Mais il a provoqué un choc chez de nombreux Nigérians lorsqu’il est apparu sur une photo à côté d’un bandit brandissant un fusil AK-47.

L’homme d’affaires Nasif Ahmad, qui avait été enlevé à Katsina quelques jours auparavant, a condamné le gouverneur pour avoir conclu cet accord.

« Comment un gouvernement d’un État peut-il conclure un accord avec des bandits qui n’ont aucune éducation, n’ont aucune sympathie ou foi et se comportent comme des animaux », a-t-il déclaré.

M. Ahmad a déclaré qu’il avait repoussé les bandits après l’avoir enlevé et passé la nuit dans la forêt.

« Je me sentais très, très mal quand j’ai entendu que le gouverneur avait conclu un accord avec eux », a-t-il déclaré à la BBC.

Buhari ciblé

Le gouverneur a déclaré à l’époque que les pourparlers visaient à mettre fin à la « destruction incessante et sans motif de vies et de biens » et donnaient des résultats positifs.

Mais le mois dernier, M. Masari a déclaré aux journalistes que l’accord de paix était rompu en raison des attaques continues.

« Ces bandits viennent en ville, pulvérisent des balles, tuent aveuglément sans but ni raison. Comment un être humain peut-il se comporter comme un animal ne peut pas se comporter? » Il a demandé.

Les manifestations de rue du mois dernier à Katsina ont vu des manifestants en colère brûler un vieux panneau d’affichage de campagne du président Muhammadu Buhari, l’indication la plus claire à ce jour que les gens de son pays d’origine étaient à court de patience.

M. Buhari, un général de l’armée à la retraite, a été élu en 2015 sur la promesse de résoudre les différents problèmes de sécurité du Nigéria.

Mais à son époque, une insurrection islamique meurtrière a continué de faire rage dans le nord-est, tandis que les activités criminelles, ainsi que les affrontements entre agriculteurs et éleveurs, semblent avoir augmenté dans les États du nord-ouest et du centre.

Le président Buhari veut réserver des pâturages aux bergers

L’armée nigériane mène actuellement une opération sur ordre du président visant à «chasser les bandits et les ravisseurs» de son pays d’origine.

M. Buhari a également tenté de résoudre les raisons sous-jacentes du conflit en proposant des réserves de pâturage aux éleveurs.

Mais dans un pays divisé selon des critères ethniques, de nombreux gouverneurs d’État puissants ont refusé de participer au projet, accusant le président, un peul, d’avoir élaboré un plan pour saisir des terres pour son groupe ethnique.

Il est de plus en plus clair que les frontières entre les affrontements entre agriculteurs et éleveurs sont de plus en plus floues dans le nord-ouest et, comme l’a appris le gouverneur de l’État de Katsina, les bandits ne tiennent pas parole.