Les banques ont demandé à pouvoir rouvrir dans les prochains jours, mais la Banque centrale donne la priorité aux directives du ministère de la Santé

La BCRA a reçu une commande des banques afin qu’elles puissent rouvrir dans les prochains jours, en raison des difficultés opérationnelles posées par le paiement des pensions, auxquelles s’ajoutera le paiement d’urgence pour les bénéficiaires de l’allocation universelle pour enfants (AUH) ).

Cela a été dit dans des déclarations à la radio par le directeur de l’administration nationale de la sécurité sociale (Anses), Alejandro Vanoli.

Le fonctionnaire a noté que l’Association des banques d’Argentine (ABA) et l’Association des banques argentines (Adeba) et l’Association des banques spécialisées (ABE) l’avaient demandé lors de réunions récemment tenues avec l’Anses et la BCRA.

“La décision est de prioriser la santé, il faut éviter les foules, faire une ouverture contrôlée, pas pour toutes les opérations, avec le minimum de personnel nécessaire”, a expliqué Vanoli., qui a déclaré que la Banque centrale, présidée par Miguel Pesce, étudie la question.

Cependant, l’autorité monétaire est très réticente à la demande des entités bancaires et à la disposition des Anses. Au lieu de cela, il priorise les directives du Ministère de la Santé de la Nation, qui s’oppose à tout assouplissement des normes de quarantaine et «distanciation sociale», pour réduire au minimum la circulation du coronavirus.

«Il y a plus de 35 000 points de retrait en espèces. Aujourd’hui, ils peuvent se retirer sans frais supplémentaires dans n’importe quel guichet automatique. Ils peuvent acheter par débit. Ils peuvent transférer du compte bancaire vers les portefeuilles virtuels. Link a le système Valepai qui fonctionne bien “, a expliqué l’autorité monétaire.

Vanoli a également souligné que du gouvernement, il ils ont demandé aux banques d’étendre les campagnes de sensibilisation afin de promouvoir une plus grande utilisation des cartes de débit pour les recouvrements et les paiements.

Bien que des mécanismes aient été mis en place pour réduire la nécessité pour les retraités de fréquenter les succursales bancaires (en exonérant ou en traitant en personne, par exemple, la procédure “foi de vie”, que les retraités appellent simplement “survie”), Les retraités et les bénéficiaires de l’AUH sont moins disposés à utiliser les moyens électroniques, ce qui tend à compliquer le succès des solutions mises en œuvre pour minimiser la nécessité d’effectuer des formalités ou des procédures en personne dans les agences bancaires.