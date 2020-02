Les barbares adoraient les météorites dans le temple païen

Publié à l’origine en septembre 1899

«Les fouilles de M. Gauckler dans l’ancienne ville de Carthage, sous une maison romaine datant de l’époque de Constantin, ont révélé un temple païen. Dans un coin reculé de la salle, on a trouvé attaché contre le mur une grande dalle de marbre blanc portant une dédicace à Jupiter Ammon, identifiée au dieu sylvestre que les barbares adorent. Au pied de cette dédicace se trouvait une tête en marbre blanc d’un taureau votif portant entre ses cornes un croissant avec une inscription dédiée à Saturne, et une vingtaine de baetyls de granit [sacred meteoritic stones] et des boules de pierre de caractère votif. “

—Américain scientifique, septembre 1899

