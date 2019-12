Les basses températures au Mexique ont coûté la vie à six personnes

Tandis que Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila et Nuevo León, sera le plus affecté par le froid avec des températures inférieures à -5 ° C. En Basse-Californie, à San Luis Potosí, à Zacatecas, à Aguascalientes, à Hidalgo, à Veracruz, à Puebla, à Tlaxcana et dans l'État du Mexique, la plage restera entre 0 ° C et -5 ° C.